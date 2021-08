BLAM UŽIVO: Sin ministarke prekinuo intervju da bi joj pokazao šargarepu falusnog oblika (VIDEO)

Naime, TV intervju koji je išao uživo prekinuo je njen sin, koji je ušao u sobu uzbuđeno mašući šargarepom falusnog oblika.

Karmel Sepuloni, ministarka za društveni razvoj, radila je uživo intervju sa radio Samoom preko Zuma kada je njen nasmejani sin ušao na vrata koja su bila iza nje, držeći šargarepu čudnog oblika koju je očigledno našao među namirnicama, piše Gardijan.

That moment when you’re doing a LIVE interview via Zoom & your son walks into the room shouting & holding a deformed carrot shaped like a male body part. 🙄🤦🏽‍♀️ Yes, we were almost wrestling over a carrot on camera, and yes, I’m laughing about it now but wasn’t at the time! 🥴 pic.twitter.com/oUbcpt8tSu