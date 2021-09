KADA DOBIJE SRPSKI PASOŠ, PRVO IDE NA OVA DVA MESTA! Bojsi jedva čeka da poseti Srbiju, a evo šta je otkrio o NOVOJ KNJIZI!

Britanski glumac Džon Čalis, kpoznatiji kao Bojsi iz serije “Mućke”, nedavno je podneo zahtev za srpski pasoš, a sada priznaje da naša zemlja zauzima posebnom mestu u njegovom srcu.

- Otkako sam posetio Beograd radi snimanja filma osetio sam pravu toplinu i vezu sa ljudima u Srbiji. Učenje o vašoj zemlji i svim teškim vremenima kroz koje su ljudi prolazili, zatim saznanje da su gledajući „Mućke“ zapravo „pobegli“ od svakodnevnih borbi i strašnih ratova koji su se u to vreme vodili, za mene je bilo veoma dirljivo. Posebno mi je bilo emotivno dok smo snimali dokumentarac “Bojsi u Beogradu”, jer sam shvatio da sam bio deo emisije koja je obradovala mnoga lica, jer su me ljudi zaustavljali na ulici gde god sam išao u Beogradu, samo da razgovaraju sa mnom - priča Džon te nastavlja:

- Posle putovanja, karantin usled pandemije zaista mi je dao vremena da više razmislim o Srbiji i Beogradu. To je zemlja koja mi se zaista dopala i moram reći da ste veoma atraktivna nacija, devojke su lepe, a i muškarci veoma zgodni, naravno. Zato ću podržavati Srbiju na bilo koji način u budućnosti. Postati građanin po preporuci zamenika gradonačelnika i premijera zaista me je dirnulo i nešto je za šta nisam mislio da će mi se dogoditi. U životu se stvari događaju s razlogom, kako sam slučajno sreo Lazara Vukovića i za nekoliko nedelja smo bili u Beogradu na snimanju, a eto sada dobijam državljanstvo. Zar vam to ne pokazuje kako je sve moguće - kroz osmeh zaključuje glumac.

Uz to imao je i posebno poruku za sve u našoj zemlji:

- Srbijo, volim te, uvek ćeš biti u mom srcu i nadam se da ćete me dočekati kao sugrađanina tokom moje sledeće posete - poručuje čuveni Bojsi te otkriva šta će prvo uraditi kada dobije srpski pasoš:

- Popiću malo rakije!

Čalis ne krije da uveliko planira da ponovo poseti Beograd, ali je njegov put odložen za sledeću godinu zbog loše epidemiološke situacije.

- Planiram da dođem u junu ili julu sledeće godine. Ima toliko toga što nisam video u Srbiji, a prvo na listi mi je da obiđem Skadarliju i Oplenac - ističe britanski glumac, a na pitanje šta mu je supruga rekla kada je saznala da će uskoro dobiti srpski pasoš, imao je šaljiv odgovor, aludirajući na njegovu ženu iz “Mućki”:

- Naravno da je Marlin srećna, raduje se poseti sa mnom sledeće godine.

Primarni razlog prve Džonove posete Srbije bio je jer je prošle godine u našoj prestonici snimao dokumentarni film “Bojsi u Beogradu”. Film je privukao veliko interesovanje, kako naše publike, tako i publike u Engleskoj, a Bojsi ne krije da je zadovoljan reakcijama na film.

- Prezadovoljan sam, film je prošao fenomenalno. Medijska pokrivenost koju je imao u posljednjih 12 meseci je ogromna, a posebno mi je drago što su britanski fanovi “Mućki” bili zainteresovani da upoznaju Beogradu i njegovu kulturi kroz moj film.

Od kada je prvi put boravio u našoj zemlji, čuveni Bojsi često promoviše Srbiju na svojoj društvenoj mreži, a nedavno je i za britanske medije pričao koliko je oduševljen Beogradom i Srbima. Sada otkriva da razmišlja da napiše knjigu ili uradi novi film upravo o Srbiji.

- Imam jedan projekat trenutno, a to je da se vratim u Srbiju i da saznam još nešto o vašoj zemlji. Možda napišem knjigu, a možda napravim još jedan dokumentarac - poručio je glumac.

Autor: