IMA FOBIJU OD ZDRAVE HRANE: Ema već 30 godina živi na ČIPSU I SENDVIČIMA!

Ema (34) iz Herogejta u Engleskoj, svakog Božića večerala bi hleb sa belim lukom ili čipseve umesto tradicionalne večere. Razlog za to jeste iskonski strah od isprobavanja nove hrane, zbog kojeg 30 godina nije jela povrće, međutim, zbog straha za svoje zdravlje u budućnosti, shvatila je da mora da promeni navike.

U pokušaju da se izbori sa strahom od zdrave hrane posetila je kliniku, čije pacijente prati popularni televizijski šou "Ekstremne fobije od hrane", gde je priznala da je postala očajna u pokušajima da sama nešto promeni, piše "Dejli mejl".

- Došla sam na kliniku da rešim problem koji imam od svoje četvrte godine. Volela bih da se jednog dana probudim, puknem prstima i da mogu da jedem sve što poželim. Od same pomisli na novu hranu se unervozim, a moj cilj bi bio da na Božić jedem hranu koja se tada jede, a ne čipseve. Očajnički želim da prevaziđem ovu fobiju, ne samo zbog zdravlja, već i svoje porodice i prijatelja - ispričala je Ema.

"Bezbedna hrana", kako je naziva, uključuje čips, hleb i sendviče sa sirom i tako je već 30 godina.

- Mama me je vodila kod doktora i svaki put su joj govorili da je to samo faza koja će sama nestati, ali nije. Sada imam 34 godine i poremećaj ishrane koji me sprečava da fizički isprobam nove namirnice. Ne mogu da nastavim sa ovakvom ishranom, ko zna šta bi moglo da mi se dogodi ako ovako nastavim - dodaje.

Njeni prijatelji, takođe, su zabrinuti za Emino zdravlje.

- Ima glavobolje, stalno se umara, a mi njeni prijatelji i porodica je želimo što duže u našim životima. Brinemo, ako tako nastavi da jede, da će zdravlje drastično da joj oslabi - izjavio je Emin najbolji prijatelj.

U iskrenom razgovoru voditelj emisije, doktor Ranč, upozorio je Emu da količina ugljenih hidrata koje dnevno unosi dovodi u opasnost od gojaznosti, srčanih bolesti, moždanog udara i kancera.

- Hleb od luka ima mnogo ulja, osim toga ne dobijate potrebne vitamine i minerale - zaključio je on.

Ema je priznala da njene prehrambene navike imaju ogroman uticaj na njen život, otkrivajući da je toliko umorna da postiže samo da ode na posao i dođe do kuće, a o društvenim okupljanjima ni ne razmišlja.

- Moram da se promenim i treba mi pomoć - izjavila je.

Tokom prvog koraka u terapiji pred Emu je stavljen tanjir sa paradajzom.

- Ovo počinje da me stresira, kad vidim isečeno povrće počinje ludnica, jednostavno se toliko unervozim da počnem da paničim - kaže.

Sledeća na redu bila je hipnoza, koja je odmah dala rezultate, pa je nesrećna devojka uspela da pojede nekoliko krišaka jabuke. Poslednji izazov odnosio se na večeru sa prijateljicom, gde je bila oduševljena nakon što je uspela da proba picu sa čeri paradajzom na vrhu.

- Ne mogu da verujem šta se danas dogodilo, nekima to nije velika stvar, ali za mene je ogromna - priznala je Ema.

Četiri nedelje kasnije otkrila je koliko je napredovala u promeni svoje ishrane.

- Jela sam pastu sa sirom i lukom i zaista sam uživala u njoj. Probala sam slaninu i planiram da pokušam da jedem i druge namirnice - zaključila je.