DOĐU ŽENE I ŽALE SE DA IH MUŽ VARA, JA IM KAŽEM 'DOTERAJ SE MALO, SESTRO': Iguman Arsenije nije poštedeo ni muškarce!

Iguman Arsenije govorio je o prevarama u braku, pa podsetio na stvar kojoj su skloni i muškarci i žene - da se nakon zabavljana zapuste.

Iguman manastira Svetog Petra i Pavla kod Mionice Arsenije Jovanović poznat je po tome što duhovnu propoved drži na veoma specifičan, interesantan način. Ovog puta govorio je o prevarama u braku, do kojih, kako smatra, dolazi zbog toga što se i muškarci i žene zapuste kada prođe period zabavljanja.

- Treba uvek brinuti o svom izgledu da biste mu ili joj bili lepi i privlačni, a ne samo za vreme upoznavanja i zabavljanja. Znate, vrlo često smo super i doterujemo se dok se zabavljamo, a posle toga ’aj, zdravo'! On više ne obraća pažnju na sebe, ona se ugojila, raščupana... On pustio stomak, smrde mu noge, podriguje... do mnogo gorih stvari - rekao je iguman Arsenije.

Njegova beseda zabavila je i nasmejala vernike, a onda je nastavio:

- Moramo da vodimo računa da smo uvek privlačni. Meni dođu žene pa kažu: 'Vara me muž'. Ja joj kažem: 'Pa, doteraj se malo, sestro. Budimo privlačni... - poručio je.