Na 37. Valjevskom jazz festivalu od 25. do 27. novembra domaće i regionalne zvezde

U Valjevu će uz poštovanje svih epidemioloških mera od 25.do 27. novembra biti održan 37. Valjevski jazz festival.

Prateći konceptualnu ideju „New jazz moment“, organizatori najavljuju zanimljiv trodnevni program prilagođen aktuelnoj epidemiološkoj situaciji, uz želju da i ova godina ostavi zanimljiv trag u istoriji najdugovečniijeg jazz festivala na našim prostorima. U duhu aktuelnog trenutka, akcenat ce biti na proverenim imenima domaćeg jazza, a sa ponosom se predstavljaju i ekskluzivni gosti iz regiona.

Program će u četvrtak, 25. novembra početi koncertima valjevskih bendova: LA band, Blue Train, Medical Doctors, Pilot blues band i Mehanički balet.

U petak, 26.novembra sa početkom u 20 časova, nastupiće kvartet Vladimira Maričića i predstaviti, uz svoj uobičajeni repertoar, aktuelni album „Ibar“. Sledi koncert niškog fussion jazz benda poznatog i van granica naše zemlje, EYOT. U susret premijeri filma "Nije loše biti čovek" u kome se pojavljuje kao diva, iste večeri će nastupiti i Lena Kovačević, koja ce svoj smoot jazz repertoar predstaviti sa svojim bendom na sceni valjevskog Czk.

U subotu, valjevska publika će biti u ekskluzivnoj prilici da čuje regionalnu muzičku zvezdu Kaliopi i jednog od najboljih svetskih lutnjista i gitaristu Edina Karamazova, kojeg će valjevska publika moći da čuje posle saradnje sa Stingom i mnogih drugih svetski priznatih projekata. Dvoje velikih umetnika će izvesti program sa njihovog zajedničkog diskografskog projekta “Oblivion”, na kome se nalazi muzika sa raznih kontinenata u aranžmanu Edina Karamazova za baroknu lutnju, gitaru i vokal. Bend koji je osvojio II mesto posle Chick Corea, na listi fusion-jazz bendova "The 41st Annual Jazz Station Awards / The Best Jazz of 2019", Vasil Hadžimanov Band, rado viđeni gosti ove manifestacije, zatvoriće trodnevni program.

Uz poštovanje aktuelnih epidemioloških mera, obezbeđeno je propisano rastojanje između gledalaca ograničenim kapacitetom sale u valjevskom Centru za kulturu, koja se redovno dezinfikuje. U salu neće biti moguće ući bez maske, a cena karata je izuzetno popularna. Pojedinačne ulaznice za petak i subotu su 300, a zbirna karta za oba dana je 500 dinara. Ulaz u četvrtak je slobodan.