Jazz terapija za vikend u Botaničkoj bašti

Tokom predstojećeg vikenda, 6. i 7. jula, u Botaničkoj bašti “Jevremovac” biće održano 18 koncerata na kojima će nastupiti najistaknutiji džez muzičari Srbije i gosti iz inostranstva u okviru festivala Somersby Jazz in the Garden. Festival će oba dana trajati od 16 do 23 časa, a ulaznice se mogu kupiti preko tickets.rs.

U subotu 6. jula na Main stage-u kod Staklene bašte program počinje u 18.15 časova koncertom benda pijanistkinje Irine Pavlović, a od 19.45h će nastupiti Max Kochetov Quintet. Festival će u 21.15h biti svečano otvoren nastupom dečjeg hora The Gospel Kids. Od 21.30h posetioce očekuje uzbudljivi program Ramba Amadeusa i njegovog benda Organic Trio, a specijalna gošća će biti pevačica i multiinstrumentalistkinja Alba Nacinovich. Rambo će prirediti svojevrsni muzički stand-up ispunjen interakcijom, zabavom i opuštenom atmosferom.

Na Garden stage-u će se od 17.30h odvijati ne manje atraktivan program u okviru koga će nastupiti Shljuka Quintet, Drama Quartet, a od 20.30h i bend Bullet for a Badman.

Drugog dana festivala, 7. jula program na Main Stage-u počinje u 18.30h nastupom seksteta Miloša Čolovića, a od 20h saksofonista Luka Ignjatović sa svojim bendom Schime će publiku uvesti u vrhunac večeri kada će nastupiti prvi put u karijeri kao duet Vlatko Stefanovski i Vasil Hadžimanov. Na koncertu će izvesti program koji je osmišljen specijalno za ovaj festival, a koji će činiti najbolja ostvarenja više decenija dugih uspešnih karijera ova dva vrsna muzičara. Specijalni gost Vlatka i Vasila će biti američki džez pevač Dean Bowman.

Program na Garden stage-u u 17.30h otvara tribute bend Blues Brothers, potom kvartet srpsko-ukrajinske pijanistkinje Katarine Kochetove, a završava se nastupom kvinteta američkog tromboniste Corey Wilcox-a.

Oba dana kapije Botaničke bašte za posetioce će biti otvorene od 16.00 časova, a program na Stage One počinje u 16.30h nastupom Ivana Radivojevića & No Room For Squares. Na ovom stage-u posetioci će u subotu uživati i u nastupima Kosta Vukašinović Quintet-a i Herb Hunters-a, a u nedelju ih očekuju kvarteti Jovana Milovanovića i Bobane Đorđević.

Festival Somersby Jazz in the Garden publici pruža poseban i drugačiji ugođaj u odnosu na druge džez festivale i zato je najveće iznenađenje poslednjih decenija na domaćoj džez sceni. Festival je tokom prethodne tri godine u bajkoviti ambijent Botaničke bašte doveo brojne posetioce i muzičare i postao jedan od najznačajnijih muzičkih događaja u Beogradu. Zato požurite po svoje ulaznice i ne propustite sjajan vikend na festivalu Somersby Jazz in the Garden!

