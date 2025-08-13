Požar u Kladovu lokalizovan! Vatrogasci sprečili katastrofu i sačuvali desetine domova!

Požar koji je zahvatio naselje Kostol u opštini Kladovo uspešno je lokalizovan, saopštio je predsednik opštine Saša Nikolić. Vatrogasno-spasilačke ekipe nastavljaju kontrolu žarišta i u toku dana će podneti detaljan izveštaj o stanju na terenu.

Požar je izbio juče ujutro i zahvatio više od 100 hektara trave i niskog rastinja, preteći i kućama u okolini. U gašenju su učestvovala preko 50 vatrogasaca-spasilaca, dobrovoljnih vatrogasnih društava, kao i vatrogasci HE "Đerdap". Angažovani su i helikopteri Sektora za vanredne situacije.

Luka Čaušić, načelnik Sektora za vanredne situacije, istakao je da su uspeli da odbrane desetak kuća, a da nema žrtava. Jedan pomoćni objekat je izgoreo, dok veća materijalna šteta za sada nije zabeležena.

Akcija gašenja i dalje traje, a meštani i nadležne službe zajedno rade na sprečavanju ponovnog širenja požara.

Autor: Dalibor Stankov