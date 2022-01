MISTERIJA KONAČNO REŠENA! Sad je sve jasno u vezi 'kolibe na MESECU'

Misterija je, konačno rešena.

Ovaj objekat snimljen je sada i iz neposredne blizine. Ispostavilo se da je samo reč o mesečevom kamenu.

Na površinu Meseca kineski rover spustio se još početkom 2019. godine, u okviru istorijske misije Chang’e 4. Od tada na Zemlju šalje zanimljive podatke, a poslednji se tiče neobičnog oblika koji je detektovao na Zemljinom satelitu.

Picture released. Remember the cube-shaped anomaly? #Yutu2 lunar rover came close and it turns out to be just a lunar rock. No alien-ish stuff. 🙁 Source: https://t.co/IBcIKoKyHs pic.twitter.com/b0SZjcQR0p