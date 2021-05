ZANIMLJIVOSTI SA CRVENE PLANETE: Kina objavila prve slike svog rovera sa Marsa!

Kako navodi BBC, rover je sleteo na Crvenu planetu rano u nedelju, po pekinškom vremenu, a sa tim dostignućem Kina je tek druga država, posle SAD, koja je uspešno stavila sondu na površinu Marsa i njome upravljala duži vremenski period.

We have a Hi-Res visual! This is #Zhurong (#Tianwen1) Mars Rover reporting to Earthlings! I’m currently at 109.9E, 25.1N, Utopia Planitia, Mars. All look good! Preparing for the final deployment and scientific missions. Water/Ice under Mars 100m-deep surface? About to find out! pic.twitter.com/xkh39C2y3n