POKRILA GRUDI S DVE TRAČICE, A TEK DA VIDITE KAKO JOJ JE RAVAN STOMAK: Ceca kao morska sirena, pozirala u vrućem bikiniju! (FOTO)

Folk zvezda Svetlana Ceca Ražnatović nedavno je objavila slike sa letovanja na Maldivima, odakle svakodnevno postavlja slike i snimke, međutim najnovija objava zapalila je internet.

Naime, Ceca je pozirala na plaži u crnom minijaturnom bikiniju, koji je bukvalno sve otkrio.

Bujne grudi bukvalno su držale dve tanane tračice, te su svi atributi došli do izražaja, a komentarima na račun Cecinog savršeno izvajanog i zategnutog tela nije bilo kraja:"Ceca bomba", "Kakva žena", "Svaka čast Ceco", "Vao" - bili su samo neki u moru komentara.

Podsetimo, najveća balkanska zvezda Svetlana Ceca Ražnatović napunila je ove godine 51 godina, a mnogi kažu da ima figuru kao devojčica.

Dovela liniju do savršenstva bez dijeta

- Jesam dovela svoju liniju onako do perfekcije, ali bez ikakvih rigoroznih dijeta, bez ovih što se bodu, ozempika, čuda, to je sad jako popularno i jako opasno, nezdravo i direktno utiče na štitnu žlezdu i na pankreas. S tim se ne treba igrati. Jer taj lek u stvari koriste dijabetičari. Nije ni bitno. Ja sam jednostavno odlučila da posle sedam ne jedem ništa i samo da konzumiram vodu. I jednom prilikom sam rekla i ponekad neko pivce. I onda su me pitali kako pijem pivo kad to goji. Ja kažem, mene ne goji, mene pivo voli, ali zaista to je. I meni je to pošlo za rukom i ja sam skinula 8,5 kilograma za mesec dana, a da nijedne sekunde nisam gladovala, jela sam šta god sam htela. Najkasnije, znači pola 8, 8 uveče, nema više unosa hrane i meni se to pokazalo. To je kao autofagija. I onda ujutru ustajem u 8, pola 9, doručak, pokretanje metabolizma i to je to. I fizička aktivnost. Treniram ili ako ne stignem na trening, ja odradim brzi hod na traci da pokrenem telo, metabolizam. Ako ležiš non-stop, ne može da ti se ubrza metabolizam - rekla je Ceca za "Telegraf".

Autor: Milica Krasić