NIKOM NIJE PRIJATELJ I NEMA IH: Đedović obrisao patos s Matorom, pa dokusurio Draganu: Nisi ti glupa čim si stigla da... (VIDEO)

Haos na sve strane!

Ivana Šopić, voditeljka emisije "Nominacije", dala je reč Marku Đedoviću.

- Počeću od Matore. Mislim da Matora zbog godina provedenih u rijalitiju i živi rijaliti, tako da optuživanje nje da vodi rijaliti je isto kao da je optužujete da vodi svoj život. Ona zna da u većini devojke nisu bile iskrene prema njoj, kada devojka pokaže intresovanje, nju devojka onda više ne zanima. Matora i ja više nikada ne možemo da budemo dobri, sve je otišlo predaleko, reči su otišle predaleko. Mislim da ne bi bio onog intenziteta sukob na ulasku da ona nije bila pijana. Ne bi izgovorila reči koje je izgovorila onog trenutka, ona je u našu raspravu prva uvela mrtve ljude. Sve što sam komentarisao za Stefani, apsolutni krivac mi je Matora. To ne znači da ja neću komentarisati na način na koji komentarišem. Optuživali su me da iz animoziteta komentarišem da je Matora kriva, i dalje to mislim, ali sa Draganom ne mislim da je kriva. Ne mogu da krivim Stefani nikako. Mislim da Matora nema prijatelje, mislim da Matora nikom nije prijatelj, mislim da njoj možeš da pričaš samo ono što želi da čuje. Ja za vezu sa Anitom od starta nisam imao lepo mišljenje, u određenom trenutku sam otpratio Anitu sa instagrama, jer mi je sve bila teška katastrofa. Matora gubi ljude oko sebi, gubi ljude s kojima je dobra ako kažu ružnu reč za njenog partnera...Poštovao sam njenu želju, nakon toga se izdešavalo onako kako se desilo, ja nemam prijatelje da me izvređaju kada im se ne dopadne moj izbor partnera. Mislim da je emocionalno nezrela, ne vidim želju da se promeni i da je skontala nešto. Ta bizar cela priča sa Stefani, ali sama je birala i sama je tražila! Matora celoga života ide iz odnosa u odnos - rekao je Marko, a onda je nastavio:

Matora mi je ispravna u odnosu sa Draganom, od prvog dana je jasna kao dan, jasno je stavila do znanja. Što se Dragane tiče, vrlo dobro je znala da se sviđa Matoroj, da li se postavi granica ili distanca, kada se granica pređe, nema nazad, kasno je sada za nazad, biće još gore. Ja sam ti danas rekao da ovo nije vaspitno popravni dom, nismo dreseri kerova, ne možemo da ti objasnimo nešto što mama nije mogla za 33 godine. Nisi glupa, ne mislim da si glupa, ne mislim da igraš igru, na početku mi je delovalo tako. Vidim te kako se osećaš, ja sam tamo u rehabu, da je Matora htela da ima odnose sa tobom, Matora bi imala odnose sa tobom, tu je ispoštovala. Slagala je Matoru za poljubac sa Lukom, pa je gledala da se iskupi. Mislim da je sve gotovo, mislim da ti je samo teško da prevališ preko usta zbog onog pisma. Ja te neću osuđivati ako si se zaljubila. Ako je vama lepo u tom odnosu, vi budite u tom odnosu, a ja ću komentarisati kako se šta bude dešavalo. Kakve to ostavlja posledice po tebe i po tvoju porodicu, mislim da si sve to dobro znala, mislim da se malo foliraš u toj brigi za tim šta će ti tvoji reći, mislim da te i nije toliko briga šta će oni reći, jer si sve to znala kada si razgovarala sa mnom u vešeraju. Imaš 33 godine, znaš gde đavo spava, niti ti ni mutava ni naivina, stigla si iz Smedereva da se vidiš sa Janjušem i Šebezom, da sediš tu sa njegovim detetom dok se on čuje sa Aneli, a da mu ne razlupaš glavu. Normalno je da nemaš sa mnom komunikaciju i neka druženja veća. Ostavljam tebe, šaljem Matoru u izolaciju.

Autor: Nikola Žugić