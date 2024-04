NASA OBJAVILA NEVEROVATAN VIDEO - Pogledajte šta su dronovi radili na Marsu (VIDEO)

Američka svemirska agencija NASA objavila je video koji prikazuje letove njenog drona Indžinuiti na Marsu.

Ovo je dokaz koliko posla je obavila ova letelica u protekle tri godine.

Video je objavio NASA-ina Laboratorija za mlazni pogon, a on prikazuje gde je sve putovao Indžinuiti tokom svoja 72 leta obavljena na Crvenoj planeti. U videu je svaki let povezan, a ukupna dužina letova koju je letelica teška 1,8 kilograma zabiežila iznosi 17 kilometara. To je 14 puta više u odnosu na prvobitni plan.

Indžinuiti je na Mars stigao u utrobi NASA-inog rovera Perservans, koji se spustio u krater Jezero u februaru 2021. godine. Letelica je dizajnirana kao demonstracija tehnologije, ali njen glavni zadatak je bio da dokaže mogućnost istraživanja Marsa iz vazduha uprkos retkoj atmosferi ove planete, koja iznosi tek 1 posto u odnosu na gustoću atmosfere Zemlje.

Indžinuiti je savršeno obavio glavnu misiju tokom pet letova obavljenih u proleće 2021. godine, a nakon toga je krenuo u produženu misiju tokom koje je služio kao izviđač za rover Perservans u njegovoj potrazi za znakovima života, kao i tokom prikupljanja uzoraka.

Produžena misija je takođe trajala mnogo duže nego što se očekivalo, međutim, Indžinuiti je doživeo nezgodu 18. januara, kada su njegovi propeleri oštećeni usled grubog sletanja. To znači da je stacionaran i da više neće leteti, ali nije "mrtav". Sada radi kao vremenska stanica i služi za testiranje tehnologije i prikuplja podatke koji bi mogli da pomognu budućim istraživačima Marsa.

Pribavljanje tih podataka uskoro će zahtevati fizički sastanak na Crvenoj planeti. Indžinuiti sada prenosi sve svoje podatke putem Perservanasa, ali rover veličine automobila uskoro će nestati sa horizonta te će svog malog partnera ostaviti samog.

Indžinuitiev uspeh bi mogao da otkrije put za opsežnije istraživanje Marsa iz vazduha u budućnosti. Članovi tima zaduženog za misiju već rade na dizajniranju veće i sposobnije letelice, koja bi mogla da prikuplja različite naučne podatke na Crvenoj planeti.

Mars nije jedina lokacija na kojoj NASA želi da koristiti dron. Za 2028. godinu je planirano lansiranje letelice Dragonflaj na Saturnov ogromni mesec Titan, koji sadrži jezera, mora i reke tečnih ugljovodinika. Dragonflaj težak 450 kg će "skakati" sa mesta na mesto na Titanu, istraživaće njegovo okruženje i procenjivaće njegovu nastanjivost.