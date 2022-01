ŠOK TVRDNJE NAUČNIKA: Hobotnice su VANZEMALJCI, pale su na Zemlju zamrznute - Evo zašto ova teorija IMA SMISLA

Naučnici su u časopisu "Napredak u biofizici i molekularnoj biologiji" objavili članak pod nazivom "Razlog kambrijske eksplozije - ovozemaljski ili kosmički?" u kojem se istražuje poreklo života na zemlji, piše BGR.

U članku se navodi da je život na Zemlji započeo zahvaljujući kiši retrovirusa koji su na nju bukvalno pali iz svemira. Ti retrovirusi su onda u ovozemaljske genome ubacili nove sekvence DNK, što je, tvrde naučnici, dovelo do daljih genetskih mutacija.

Naučnici dalje tvrde da su neki glavonošci, poput hobotnica i lignji, na Zemlju došli tako što su na nju pali - smrznuti.

"Zbog toga se mogućnost da su smrznuta jaja lignji i/ili hobotnica pre više stotina milina godina stigla u ledenim bolidima ne može odbaciti", piše u članku.

Autori članka kažu da hobotnice i druga bića uživaju u biološkim obeležjima koja su proizašla iz "neke vrste bivšeg života".

There are few creatures on Earth as striking as the octopus.



And, according to scuba-diving philosopher Peter Godfrey-Smith, they are “the closest we will come to meeting an intelligent alien”. pic.twitter.com/XuPjQcwBOl