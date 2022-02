MAGIČAN DATUM! Danas je 02.02.2022- uradite ovo, posebno žene

Čuveni češki astrolog odredio je šta znači pet dvojki, danas je 2. februar 2022. biće pun ženske energije.

Godina 2022. biće nekoliko dana u kojima će se desiti magična kombinacija brojeva. Prva i jedna od najzanimljivijih je sreda, 2. februar 2022, koja ima pet dvojki.

- Obično se radi o sanjanju. To je datum koji nije sasvim dobar za praktične stvari. Dva je zapravo mesec, radi se o duhovnosti - rekla je za astrolog Michaela Kudlačkova i opisala koje stvari treba izbegavati u sredu, a šta je naprotiv, idealna aktivnost. Prema njenim rečima, žene bi trebalo da budu te koje pokušavaju da zatrudne. Numerolozi su već tokom obrade perspektive do 2022. godine utvrdili da će ova godina po mnogo čemu biti mnogo bolja od prethodne. Pored toga, biće bogata i magičnim datumima, od kojih je jedan od najistaknutijih 2. februar 2022.

Danas je dan pun dvojki, a kako bi to izgledalo opisala je astrolog Mihaela Kudlačkova.

- Savetovao bih ljudima da zažele želju. Obično se radi o sanjanju. To je datum koji nije sasvim dobar za praktične stvari. Dva je zapravo mesec, reč je o duhovnosti. Dvoje su model ljubavi. LJudi će to definitivno oceniti na ovaj način, ali to nije dobra ideja - rekla je za poznata astrološkinja i glumca.

Nekome će sastanak pun dvojki izgledati kao prikladan za venčanje, ali je suprotno. To je iluzija lepote današnjeg dana koju bi mladoženja i mlada mogli da plate u budućnosti – lako se može raspasti i ono što se zatvara 2. februara 2022. godine. Mesec je kriv.

- Doživeti nešto lepo, intenzivno, dualno, relaciono, ali sada i ovde. Ne postoji zemlja, ništa što bi trebalo da funkcioniše u budućnosti. Tog dana će moći da se probudi kreativnost, sanjarenje, emotivna iskustva, mesec nudi, ali nudi i "Mesec ne sija, on samo tako izgleda". Ja se tog dana sigurno ne bih udala. Ništa mi ne obećava da će to biti još dugo. To dvoje takođe nisu u pravu, jer mesec ne sija, on odbija sunčevu svetlost“, objasnila je Michaela Kudlačkova zašto nije dobra ideja da se venčate u sredu. U mnogim ljudima dan pun dvojaka može probuditi kreativni duh, pa će to biti idealna prilika za stvaranje. Ali ono što ne bi bilo prikladno bilo bi sklapanje bilo kakvih ugovora i kupovina skupih stvari. Mogli biste prevideti greške koje ste otkrili pre neki dan ili doneti impulsivnu odluku koja bi se kasnije pokazala lošom.

- Ako umetnik želi da napravi sjajnu sliku koja će biti duhovita, pesma, ili nešto slično, biće sjajno. Ali sigurno ne bih potpisivao ugovore, kupovao stan ili čak auto. Sigurno bih kupio koji mi se jako sviđa, ali nema ništa zajedničko sa tim da li bi i meni dugo služio - precizirala je poznata astrološkinja.

Danas bi muškarci trebali da primete žene koje će tog dana poslati svoj šarm u daleki kraj. Posebnu pažnju treba obratiti onima koji pokušavaju da zatrudne. To je magični datum koji će im dati dobre šanse da uspeju.

- Tog dana ima mnogo ženske energije. Odličan je datum za začeće, mislim da će mnogo ljudi to uraditi. Možda će biti mnogo porođaja, Luna je majka, Luna je žena. Konkretno za Rakove i Ribe biće veoma zanimljivo

- Rak će tog dana biti izuzetno ženstven, sve žene će biti veoma privlačne tog dana. Biće to emotivan dan koji bi muškarci mogli da da pokažu posebnu naklonost - rekla je za ŽivotvCeska.cz žena koja je nakon svoje glumačke karijere počela da se posvećuje astrologiji i runskom pisanju i trenutno predaje tumačenje Thovtovog Tarota.

