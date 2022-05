OSTAO BEZ PRSTA! Provocirao lava u zoološkom vrtu, a onda je nastao haos i VRISKA (FOTO)

Naime, viralni snimci su uhvatili trenutak kada je čoveku koji radi u zoološkom vrtu na Jamajci lav otkinuo prst.

Doduše, muškarac je začikavao i provocirao životinju provlačenjem prsta kroz ogradu, tako da apsolutno je sam kriv za to što je mužjak lava “dobio užinu” u vidu njegovog prsta.

Jedna žena očevidac rekla je da se čovek, koji je izgledao kao član osoblja zoološkog vrta Jamajke, razmetao posmatračima kada je sve krenulo naopako.

