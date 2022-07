GROB PRINCEZE DAJANE SAKRIVEN OD OČIJU JAVNOSTI! Nikada ga niko nije video u medijima, a razlog JEZIV: Nalazi se na OVOM OSTRVU!

Dajana, ćerka grofa Džona Spensera, udala se za britanskog prestolonaslednika Čarlsa u dvadesetoj godini, a njeno venčanje iz bajke na televiziji je pratilo neverovatnih 750 miliona ljudi širom sveta.

Odmah nakon udaje za Čarlsa, Dajanina popularnost je dostigla neverovatne razmere. Nova princeza plenila je pažnju svojim izgledom, modnim kombinacijama i dobrom komunikacijom sa britanskim pukom.

Obožavanje Dajane brzo se pretvorilo u globalnu opsesiju, a princeza je krajem osamdesetih postala najfotografisanija žena 20. veka, a medijima je postala još interesantnija kada je postalo jasno da je njen brak sa budućim kraljem bio potpuno nesrećan.

Stotine miliona ljudi širom sveta dobro znaju gde su bili i šta su radili u nedelju, 31. avgusta 1997. godine, kada je stigla vest da je princeza Dajana umrla u Parizu bežeći od paparaca.

