IMAM AUSTRALIJSKI DOLARI! HIT SNIMAK: Evo kako stuardesa prepoznaje Balkance - POTKAČILA I RIJALITI ZVEZDE

Kratkim šaljivim video snimcima pokazuje šta se dešava u vazduhu i kako izgleda njen posao.

Mlada stjuardesa Kristina Grabež na Instagramu deli urnebesne epizode ​​iz aviona. Lepa brineta, koju na društvenoj mreži prati preko 40.000 pratilaca, kratkim šaljivim video snimcima pokazuje šta se dešava u vazduhu i kako izgleda njen posao.

Mlada Srpkinja na svojim putovanjima redovno sreće ljude sa Balkana, pa je, između ostalog, najavila i kako prepoznati Balkance u avionu.

- Izvinite, devojko, koliko će trajati let za Belgrade? - pita šokirana tetka, Kristina ljubazno odgovara „Pet sati“, a šokirana tetka na to kaže:

- Oh my God, too long. Predugo. Ja već letim 12 sati iz Sidneja... Ali dobro, dobro, imam Australijski dolari...

Pored tetke, karikirala je i drsku rijaliti zvezdu koja bi volela da bude „niskog profila”, pa moli da je pređe u višu klasu kako je fanovi ne bi opsedali. Stjuardesa je njen zahtev, naravno, hladno odbila.

Odglumila je i devojku koja više voli domaću hranu, pa umesto menija koji joj se nudi u avionu traži sarmu.

U videu savršeno prikazuje tipičnog gastarbajtera, ali i momka koji se razume u sve, pa i kako trucka Erbas 320, a još bolje od pilota zna da 'zaobiđe oblake'.