KAO DA SU PROKLETE! Opšte rasulo kod sestri Kardašijan: Jedna ostavila dečka, druga KRIJE SINA, a trećoj SUROGAT majka rodila dete!

Šta se to dešava sa Kardašijankama?

U porodici Kardašijan - Džener vlada prava drama. Ikao su često optuživane da same izazivaju razne događaje kako bi im život bio zanimljiv scenario za rijaliti šou - ovako nešto sigurno same nisu smislile.

Kim Kardašijan je raskinula sa Pitom Dejvisom nakon devet meseci zabavljanja. Mladi komičar i glumac je čak istetovirao njeno i imena njene dece na svoje već išarano telo, ali to nije bilo dovoljno za Kim. Rijaliti zvezda je Dejvisona čak i pokazala u svom rijaliti šou (dok su drugi njeni momci odbijali da se pojave), a pričalo se da je sve bio pažljivo isceniran dogovor.

Izgleda da Kim nije odgovarao ni ovaj poslovni dogovor između nje i Pita, pa je odlučila da stavi tačku na ovu kratkotrajnu vezu. Inače, njen bivši muž, reper Kanje Vest je čak i u pesmi opisao kako ima jaku želju da "ubije" Pita. Možda je čak i komičaru bilo dosta ovakvog ludog života.

S druge strane tu je Kloi Kardašijan i njena skandalozna veza sa Tristanom Tompsonom. Pre dve nedelje svet je ostao šokiran vešću da Kloi čeka drugo dete sa serijskim preljubnikom Tristanom.

On ne samo da ju je varao, nego ju je javno varao dok se ona porađala. Kad je izašla sa vešću da sa njim želi drugu bebu, on se upravo u to vreme pojavio ruku pod ruku sa drugom ženom koja je tvrdila da je rodila njegovo dete (što se na kraju ispostavilo točano).

I kad smo pomislili da se Kloi opametila i ostavila Tristana u prošlosti, par je dobio drugo dete preko surogat majke. Na svet je došao dečak, a ime još nije saopšteno javnosti.

Inače, Kloi je govorila kako planira da ima još dece i da želi da sva njena deca imaju istog oca kako bi izbegla komlikovan porodični život. Samo nije planirala da će otac njene dece imati još potomaka sa drugim ženama. Do sada je poznato da Tristan ima još troje dece sa tri različite žene.

Najmlađa sestra Kardašijanki, Kajli Džener, poznatija i kao najmlađa milijarderka, živi svoj skandalozni život. Ona je takođe odabrala jednog muškarca sa kojim će dobiti decu, a taj srećnik je reper Trevis Skot. Sa njim je Kajli dobila devojčicu Stormi, ali i sina kojeg je prvo nazvala Vuk, a potom je odlučila da mu promeni ime.

Još nije poznato koje ime je dobio dečak, ali se sumnja da se sada zove Vitez.

Inače, od kako se porodila Kajli je počela da izlazi i da obilazi razne društvene događaje na koje sa sobom vodi Stormi, dok od njenog sina nema ni glasa ni traga. Čak ga i ne prikazuje na društvenim mrežama pa se u javnosti stvorila sumnja oko toga šta se desilo dečaku?

Autor: A. N.