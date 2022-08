PROŠLO 45 GODINA OD SMRTI KRALJA ROKENROLA! Elvis je zbog poročnog života pred smrt imao više od 150 kilograma i jedva se kretao

Imao je samo 42 godine, ali poročan život, narkotici, alkohol, a onda i lečenje doveli su ga do stanja da se sa više od 150 kilograma jedva i kretao.

Na godišnjicu njegove smrti hiljade obožavalaca obilaze njegovu kuću u Memfisu, koja je postala jedna od najposećenijih znamenitosti.

Kako piše "Dejli mejl", uz podršku Prislijeve bivše supruge Prisile, krajem meseca biće održana aukcija Prislijevog nakita, koji je on svojevremeno poklonio svom menadžeru, pukovniku Tomu Parkeru.

Prisila je skupila oko 200 predmeta, među kojima je zlatno prstenje optočeno draguljima, dugmad za manžetne, satovi i lančići, a na listi je i "V-2" gitara koju je Prisli svirao tokom svog čuvenog TV specijala iz 1968, po početnoj ceni od 750.000 dolara.

45 Years Ago Today On August 16, 1977 Elvis Presley Died At Graceland Aged Only 42 Years Old, Elvis May Have Been Gone For 45 Years, But He Is More Remembered Today Than Ever!!!!!!!!!! R.I.P Elvis, LONG LIVE THE KING!!!!!!!!!! We Will Always Love You!!!!!!!!! pic.twitter.com/gSaY2mREB0