Portret zaljubljenog mladog para krije JEZIVU TAJNU: Izgleda kao obična fotografija, ali... (FOTO)

Verovatno ćete želeti da spavate sa upaljenim svetlima nakon što pogledate ovu stravičnu fotografiju koja vas ne bi toliko uplašila dok ne čujete kakvu mračnu priču ona krije. Fotografija koja je zgrozila svet je nastala u 18. ili 19. veku, kako se navodi u opisu, a spada u jednu od 20 najstrašnijih slika na svetu.

Na prvi pogled slika izgleda sasvim normalno. Na slici su žena i muškarac, zagrljeni i naslonjeni jedno na drugo. Žena je lepo našminkana i obučena, kao i njen muž. Muškarac ima blagi osmeh i čini se kako oboje gledaju u kameru, ali postoji jedna ogromna tajna koja se krije iza fotografije.

Zapravo, žena na slici je mrtva. Kako se navodi u opisu fotografije, muž je snimio fotografiju dva dana nakon što mu je žena preminula. Nije poznat način na koji je žena umrla niti šta je bio uzrok smrti.

Pogledajte zastrašujuću fotografiju:

This woman in this photo is actually dead. Her husband took it two days after she passed away. pic.twitter.com/MRRBUQpGCx