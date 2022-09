PRAISTORIJA JE BILA MNOGO MODERNIJA NEGO ŠTO MISLIMO: Naučnici pronašli skelet star 31 hiljadu godina, na kome je izvršena prva amputacija

Naučnici kažu da je amputacija obavljena kada je osoba bila dete - i da je "pacijent" godinama živeo bez amputiranog stopala. Praistorijska hirurgija bi mogla da pokaže da su ljudi napredovali u medicini mnogo ranije nego što se mislilo, prema studiji objavljenoj u sredu u časopisu "Nature".

Arheolozi su istraživali pećinu na Borneu, u regionu prašume poznatoj po nekim od najranijih kamenih umetnosti na svetu, kada su naišli na grob, rekao je Tim Maloni, arheolog sa Univerziteta Grifit u Australiji i vodeći istraživač studije.

Iako je veći deo skeleta bio netaknut, nedostajalo mu je levo stopalo i donji deo leve noge, objasnio je on. Nakon ispitivanja ostataka, istraživači su zaključili da kosti stopala nisu nestale iz groba ili izgubljene u nesreći - već su pažljivo uklonjene.



The 31,000-year-old skeleton of a young adult found in a cave in Indonesia that is missing its left foot and part of its left leg reveals the oldest known evidence of an amputation, according to a new study. https://t.co/262e57x3Tp