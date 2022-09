KRISTINA SPALEVIĆ EKSKLUZIVNO ZA RED TV: ULAZIM U BELU KUĆU I UDAJEM SE ZA KRISTIJANA!

Njihova ljubav je jača od svega.

Danas u studiju RED TVa, u najluđoj jutarnjoj emisiji "Ne gledam ti ja to" - Bori, Milici i Filipu u goste je došla Kristina Spalević, verenica aktuelnog zadrugara Kristijana Golubovića.

Kristina se veoma lako otvorila, sada već iskusnoj voditeljskoj ekipi, i objasnila im kako ona pegla stvari Kristijanu, iako je on velika picajzla. Prosto joj nije frka. Priznala je ekipi emisije "Ne gledam ti ja to" da su zapravo njihove glavne svađe i razmirice izbijale baš oko tih stvari - npr kako mu je ostavila papuče..ali to je bilo tako dok se nije uhodala.

Kristijanova verenica požalila se pred RED TV kamerama i da je sustigao i negativan publicitet:

"Ljudi idu u crkvu i mole se da se meni vrati Karma. Žene godina moje mame su mi slale poruke: Želim ti da rodiš mrtvo dete. To je jezivo" - objasnila je Kristina.

Rekla je da bi ušla u "Zadrugu" i sada trudna, jer joj je lakše da bude unutra sa Kikijem nego bez njega. Kristina je i ekskluzivno najavila svoj definitivni ulazak u Belu kuću i da će se tamo venčati sa Kristijanom.

"Od običaja - biće pucanje u špaget!" - rekla je Kristina u šali .

Kako su se Filip i Bora proveli na Šabačkom vašaru, šta je Milica kuvala i šta je pričala sa Miljanom Kulić - možete, ako već niste, videti na RED TV Youtube-u. A od ponedeljka već od 7h do 12h možete pratiti nove avanture ove fantastične trojke.

Autor: S.P.