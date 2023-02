'URADITE OVO I POSMATRAJTE ŠTA SE DOGAĐA': Čuveni MISTIK otkrio je suštinu SREĆNOG života, jednu GREŠKU svi PRAVIMO

Ljudi često tragaju za srećom zanemarujući sadašnji trenutak. Obično razmišljamo o tome šta je bilo u prošlosti, da li smo ispravno postupali i žalimo što ne možemo da vratimo vreme. Druga krajnost je preterana briga za budućnost od koje mnogi strahuju i žele već unapred da je kreiraju.

Međutim, razmišljajući o svemu tome, ne samo da opterećujemo mozak, već gubimo osećaj za realnošću i zanemarujemo sadašnji trenutak i uživanje u istom.

Na pitanje postavljeno u intervjuu u TV-emisiji Dobro jutro, Amerika: "Vi nemate filozofiju života?", Poznati mistik Ošo i autor knjiga za samorazvoj, je odgovorio: "Nemam filozofiju života. Ja imam sam život. Postoje ljudi koji imaju filozofije života, ali nemaju život."

Voditelj je potom nastavio: "Kad biste je imali, ona bi se mogla sažeti u tri reči - ljubav, život, smeh. Je li to filozofija?"

Love, but not as a need -- as a sharing. Love, but don't expect -- give. Love, but remember your love should not become an imprisonment for the other. Love, but be very careful; you are moving on sacred ground. ~ OSHO