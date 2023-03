LEKARI SU REKLI DA NEĆE PREŽIVETI: Ovi blizanci su rođeni sa 330 i 420 grama, a onda se desilo ČUDO

Adija i Adrijal rođeni su 126 dana ranije, oborivši tako rekord koji je 2018. postavljen u Ajovi, kada je jedan par blizanaca rođen 125 dana pre termina.

Da su blizanci rođeni samo jedan sat pre nego što su navršili 22 pune nedelje, bolnica ne bi čak ni pokušala da spase njihove živote. Podsetimo, puna trudnoća traje devet meseci, odnosno 40 nedelja, što znači da su dečak i devojčica rođeni 18 nedelja ranije.

Majka blizanaca, Šakina Radžendram, navela je da su joj lekari rekli da bebe imaju "0 odsto šanse da prežive" i da ne mogu da ih održe u životu. To je bila njena druga trudnoća, nakon što je nekoliko meseci ranije imala spontani pobačaj.

Otac Kevin Nadaradža potvrdio je da im je bolnica saopštila da neće moći da im pomognu s obzirom na to da je reč o toliko ranom porođaju.

Većina bolnica ni ne pokušava da spase decu rođenu između 24. i 26. nedelje trudnoće ili pre toga. Srećom, supružnici su uspeli u nameri da se Šakina prebaci u bolnicu u Torontu sa specijalnom jedinicom intezivne nege za novorođenčad.

