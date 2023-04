NASA POTVRDILA: Satelit Resi pašće na Zemlju, otkriveno kad se očekuje udar

Stari satelit ''Resi'' trebalo bi da padne na Zemllju sutra uveče, najavili su NASA i američko ministarstvo odbrane, uz napomenu da lokacija na koju će pasti satelit ne može biti obelodanjena, prenosi AP.

Veći deo ovog satelita težine oko 300 kilograma trebalo bi da izgori tokom leta kroz atmosferu, ali eksperti očekuju da će neki delovi ostati relativno neoštećeni.

FALLING TO EARTH 👀 An old #NASA satellite is expected to fall to #Earth this week, but experts tracking the spacecraft say chances are low it will pose any danger - https://t.co/bTvmBmu4Zq pic.twitter.com/9Felqbkqso