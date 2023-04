BIZARNO! Ana i Danijel su znali da su brat i sestra kada su ušli u vezu - sada imaju DVOJE DECE I HOĆE DA SE VENČAJU

Već smo pisali o tome šta se dešava kada se rode deca iz incesta, a danas nam iz Španije stiže veoma bizarna priča o bratu i sestri koji žele da se venčaju.

Ana Para iz Španije nikad nije mogla da zamisli da će joj emotivni partner biti rođeni brat. Iako je znala da njen otac ima drugu porodicu i sina, nije mogla ni da zamisli da će se zaljubiti u rođenog brata za kojeg sada želi da se uda iako joj zakon to ne dozvoljava.

"Mama mi je rekla da nas je otac napustio da bi osnovao drugu porodicu i da je dobio još jednog sina“, rekla je Ana u bizarnom intervjuu za "EL ESPANOL".

Tada nije znala ni njegovo ime, ni godine, jedino što je znala je da žive u istom gradu.

"Uvek sam bila radoznala da ga upoznam, posebno u slučaju da naletim na njega jednog dana na ulici ili negde", rekla je.

U potragu krenula kada je napunila 20 godina

Kada je napunila 20 godina preko Fejsbuka je prvo potražila oca, a potom i brata. Poslala mu je zahtev preko anonimnog profila u želji prvo da ga upozna, a potom da mu kaže kako mu je sestra. Za to vreme Danijel je živeo sa ocem koji se razveo od njegove majke.

Danijel je sumnjao da ima sestru, ali otac u ćerki nikad nije hteo da priča pa ni Danijel nije hteo da je upozna.

Kada su im se putevi ukrstili, počeli su razgovor preko Fejsbuka. Dva dana nakon što su počeli da razgovaraju, odlučili su da se sretnu lično i da stave tačku na toliko godina otuđenja.

"Zagrlili smo se i počeli da se smejemo. Bila je to veoma čudna situacija", otkriva Ana, a tri godine mlađi Danijel je sve potvrdio.



"Bilo je malo neprijatno jer nismo znali šta da kažemo", kaže Danijel, koji je tada imao 17 godina. Odmah nakon upoznavanja počeli su redovno da se viđaju. Ana je uskoro počela da živi sama, a Danijel se bukvalno uselio kod nje.

"Na kraju, Dani je više vremena provodio u mom stanu nego kod kuće. Tako je bilo sve dok nismo počeli da živimo zajedno“, otkrila je ona.

Oboje su priznali da su počeli da osećaju privlačnost jedno prema drugom i osećaj da su brat i sestra nikad nisu imali.

Onda je njihov otac odlučio da upozna Anu, koja kaže da u to vreme nije imala nikakvu želju da se poveže sa tim čovekom koji ju je ostavio kada je bila mala.

Kako su nastavili zajednički život, Ana i Danijel su bili čudni svima oko njih. Svi su primetili da među njima postoji privlačnost:

"Nismo hteli da to shvatimo, bili smo ljuti na sebe jer nam je bilo teško da to priznamo i razbijemo taj tabu: brat i sestra smo, a to nismo osećali“, kaže Ana, koja nikada neće moći da zaboravimo dan kada se neizbežno konačno dogodilo.



Danijel je otkrio kako je došlo do prvog poljupca.

"Zabavljali smo se, polako smo se približavali i pao je prvi poljubac. Bilo je spontano, ništa s predumišljajem…“, rekao je.

Nakon toga, usledio je ogroman osećaj krivice kod oboje. Kako su rekli, udaljili su se jedno od drugoga. Kako je poljubac došao tokom izlaska sa prijateljima, samo su oni bili svedoci njihovog trenutka slabosti. O daljem i produbljenom odnosu, makar u tom trenutku, nije bilo reči.

Zabranjen odnos

"Sviđali smo se jedno drugom, bili smo dobri zajedno, ali smo brat i sestra, nismo mogli ništa...“, priča Ana.

Međutim ta emotivna distanca, kako su je nazvali u bizarnom intervjuu, koja nije trajala više od tri dana, za njih je bilo mučenje. „Plakali smo, grlili se shvatili smo da živimo zajedno. Zamislite da vam se sviđa devojka i da vam iz moralnog razloga zabranjuju da budete sa njom... pa, jako se loše provodite“, kaže Danijel.

Međutim, susedi su sumnjali da nešto ima između njih, pošto su ih stalno viđali zajedno. Sa druge strane, kako su otkrili imali su podršku od zajedničkih prijatelja.



"Naši prijatelji su preživeli ceo proces i normalizovali ga. Na kraju smo imali mentalnu barijeru koju je nametnulo društvo, ali realnost je takva da smo dvoje mladih ljudi koji se jednog dana sretnu i zaljube. Društvo je vođeno moralnim normama i našim moralom, duboko u sebi, To nas je sprečilo da preduzmemo taj korak. I glupo je jer, ako bolje razmislite, naš odnos je kao i svaki drugi osim porodične knjige u kojoj piše da smo brat i sestra po krvi“, kaže Dani u svojoj bizarnoj ispovesti.

Vest da su zajedno, objavili su pred televizijskim kamerama, gde su sve ispričali. Kako je objasnila Ana, na to su se odlučili da ne bi morali svakome posebno.

"Mi nikome nismo učinili zlo", rekla je između ostalog, iako se incest nigde ne toleriše.

"Nikada nismo rekli da je ljubavna veza između srodnika nešto prirodno, jednostavno pričamo svoju ličnu priču, ne tvrdimo ništa. Ovo nam se desilo, nešto je neobično i to je to, ali mnogi misle da smo mi ludi što branimo ovakav tip odnosa i što kršimo moral, a nije tako, samo pričamo šta nam se desilo“, tvrdi Danijel.

Danas, Ana i Danijel imaju dvoje dece od tri i pet godina. Oboje su imali strah od toga da li će se deca roditi sa deformitetom s obzirom da su njih dvoje u krvnom srodstvu.

U matičnom registru imena Ana i Danijel se pojavljuju kao roditelji dvoje dece.

Međutim, trenutno građanski zakonik Španije zabranjuje brak između direktnih rođaka - iako se incest ne smatra zločinom od 1978. godine. Sa kojom, prema važećem zakonodavstvu, Ana i Danijel ne mogu da stupe u brak.

Autor: