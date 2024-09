Isplivali snimci Paf Dedija koji su zgrozili javnost: Niko nije ni slutio šta se krije iza ovih kadrova

Na društvenim mrežama polako isplivavaju snimci koji sada mnogo jasnije govore o tome šta se dešava u muzičkoj industriji

Nedeljama unazad muzički mogul Paf Dedi je tema svih svetskih medija, posebno nakoh hapšenja. Njemu se na teret stavljaju brojna krivična dela. Hapšenje na Menhetnu usledilo je nakon racija sprovedenih na dva njegova imanja u Los Anđelesu i Majamiju u sklopu savezne istrage o potencijalnim seksualnim zlostavljanjima i trgovine ljudima u istom kontekstu.

Sada polako isplivavaju brojni kontroverzni snimci i fotografije koji pokazuju kako je zapravo izgledao Dedijev život i njegove čuvene žurke na kojima su se dešavale orgije.

Stare fotografije i video na kojem se čini da je Šon „Didi“ Kombs nosi ono što mnogi misle da je perika postali su viralni, iako je on rekao da je to njegova prava kosa na snimku.

„Ne mogu da se ponište“, napisala je jedna osoba na društvenoj platformi X, deleći fotografiju Dedija. Fotografije i video snimci nisu noviji, ali su ponovo postali viralni nakon Kombsove optužnice za trgovinu ljudima i druge optužbe.

"Nosi periku i čak je ne krije #Diddi", napisala je žena, podelivši video.

