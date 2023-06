ZA VIKEND DŽEZ SPEKTAKL U BOTANIČKOJ BAŠTI (FOTO+VIDEO)

Najambicioznije izdanje festivala Jazz in the Garden do sada okupiće više od 80 muzičara iz Srbije, Brazila, Portugala, Amerike, Velike Britanije, Francuske, Italije, Makedonije, Albanije, Slovenije i Hrvatske. Na više scena u prostoru Botaničke bašte tokom 1. i 2. jula od 16 do 22h održaće se 14 koncerata.

U subotu 1. jula na Main stage ispred Staklene bašte koncerti počinju od 17:30 h nastupom benda Peđe Milutinovića Drumbooty, potom u 19 h na scenu stupa atrakcija ovogodišnjeg festivala britanski saksofonista Xhosa Cole, koji dolazi prvi put u Beograd i sa svojim kvartetom će predstaviti muziku koja ga je vinula u vrh savremene britanske džez scene, dok će u 20:30 h Botaničkom baštom zagospodariti Vasil Hadžimanov Band kome će se pridružiti džez pevač sa dušom rokera Dean Bowman iz Amerike.

Koncerti na Garden stage počinju u 16:30 h, a prvog dana će nastupiti Funkstatic Coalition, Dušan Petrović Band i Blazin Quartet iz Francuske, dobitnici više uglednih internacionalnih nagrada koji već 15 godina na koncertima u Evropi, Americi i Aziji nude publici virtuozni spoj orijentalne muzike i džeza.

U nedelju 2. jula publiku očekuje nekoliko specijalnih programa napravljenih za ovaj festival. Na Main stage od 17:30 h počinje bossa nova koncert portugalke Amalie Baraone u društvu izvanrednih muzičara iz Srbije i regiona: Vasil Hadžimanov, Petar Čulibrk, Kiril Kuzmanov i Milan Pavković, a posebnom doživljaju će doprineti i svetski poznato ime Claudio Infante, virtuozni bubnjar i perkusionista iz Brazila.

U 19 h na programu je koncert spremljen samo za ovogodišnje izdanje Jazz in the Garden, na način kako to rade veliki džez festivali u svetu, gde će se okupiti neki od najistaknutijih srpskih džez muzičara mlađe i srednje generacije koji snimaju za italijansku diskografsku kuću A.Ma Records – Sanja Marković, Maks Kočetov, Ivan Radivojević, Milena Jančurić i Uglješa Novaković, a njima će se pridružiti virtuozni italijanski gitarista Alberto Parmigani.

Veliko finale u 20:30 h donosi i pravi spektakl, koncert slovenačkog pijaniste i pevača Uroša Perića, koji će u pratnji Big Band izvesti velike hitove Reja Čarlsa.

Na Garden stage počev od 16:30 h nastupiće ženski džez sastav Ming, Bojan Cvetković Quartet i Fish in Oil, a kao svojevrsni bonus oba dana na Startup Stage će nastupati sastav No Room for Squares trubača Ivana Radivojevića, koji će biti domaćin jam session koncerata najtalentovanijih učenika džez odseka MŠ Stanković.

Ulaznice za Jazz in the Garden, istinski muzički praznik u najlepšoj zelenoj oazi u centru Beograda, mogu se kupiti na prodajnim mestima i preko online platforme Tickets.rs po ceni od 2.000 dinara po danu. Na dan održavanja festivala ograničeni broj ulaznica će biti dostupan i na blagajni Botaničke bašte.

Detaljan program festivala možete pogledati na www.jazzinthegarden.rs