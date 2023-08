OGROMNA SANTA LEDA DOPLOVILA DO OBALE KANADE - Ljudi u šoku, a tek da vidite snimak iz drona (VIDEO)

Na društvenim mrežama osvanuli su snimci sante leda, koja je doplovila do Njufaundlanda.

Korisnici su šokirani dužinom i širinom kolosalne ledene formacije koja se lagano kreće ka istočnoj obali Kanade.

Priznajemo da izgleda poput džinovskog “talasa” koji preti da uništi naselja u priobalju. Koliko su snimci izazvali pažnju pokazuje podatak da su pregledani više od 10 miliona puta.

On the island of Newfoundland, Canada, people saw a colossal iceberg approaching the mainland. pic.twitter.com/AlzUaBZSNv