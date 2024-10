UŽAS SE NASTAVLJA, VIŠE OD 70 MRTVIH U ŠPANIJI: Ljudi beže na krovove automobila misleći da će se spasiti, a onda je usledio još veći horor! (VIDEO)

Na društvenim mrežama pojavile su se dramatični snimci poplavnog talasa koji je uništio most Paiporta u Valensiji.

Reka se izlila iz korita, a most se urušio pod silinom nabujale vode dok su posmatrači u šoku gledali kako se betonska konstrukcija raspada. Ulične svetiljke na mostu nakratko su zatreperile pre nego što su se ugasile i nestale u bujici.

Meteorološko udruženje AVAMET objavilo je snimak na platformi X uz upozorenje građanima da budu vrlo oprezni u blizini reka i klisura jer voda dolazi iz drugih područja.

Broj stradalih u poplavama u Španiji porastao je na 72 osobe.

Prema izveštajima vlasti, najmanje 70 osoba poginulo je u Valensiji u najgorim olujama i poplavama koje su pogodile istočni deo Španije, što su vlasti označile kao najgoru poplavu u zadnjih trideset godina.

Pareix que la riuada s'acaba d'emportar un pont a Paiporta. Impressionant! Ens arriba el vídeo per WhatsApp i desconeixem l'autor. Molta precaució a les rambles, rius i barrancs. A Paiporta no plou però l'aigua els arriba de més cap amunt. pic.twitter.com/LPWrqFtdCQ

Nezapamćene kiše izazvale su razaranje u regiji Valensije prekrivajući puteve i gradove vodom.

Vlasti u centralnoj regiji Kastilja La Manča izvistile su da su u oluji život izgubile dve osobe, dok je nekoliko drugih nestalo.

Ljudi se u očaju penjali na krovove automobila

Na društvenim mrežama dele se brojni snimci koji prikazuju ljude zarobljene u poplavnim vodama, a neki su se penjali na drveće kako bi se spasili.

People cling desperately to their car roofs as severe floods sweep them away. 😨#DANA #Valencia #SpainFloods #Picanya #Paiporta #Lluvia #Chiva pic.twitter.com/fqXtP35XOJ