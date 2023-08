JEZIVO! Porodila se sa 17 godina i rekli su joj da je beba umrla: 27 godina kasnije dobila je poruku koja je promenila sve

Nakon što je obavila DNK test, Tina Bejarano iz SAD-a saznala je da je njeno dete, za koje su joj rekli da je umrlo pri porođaju, zapravo živo i zdravo te da ima trideset godina.

Bejrano je svoje drugo dete rodila sa sedamnaest godina, a u to vreme joj je majka, koja ju je zlostavljala, naredila da može zadržati samo jedno dete, prenosi Fox News.

Nakon porođaja bebi je dala ime Kristin.

- Majka mi je rekla da je beba preminula 15 minuta nakon što se rodila. Nisu mi dali da vidim telo svoje curice. Svake godine mi je bilo sve teže. Upala sam u depresiju i stalno sam plakala - otkrila je Tina.

Nakon 27 godina Tinu je na DNK test nagovorila njena prva kći Tifani, a ubrzo nakon testiranja je dobila e-mail koji joj je promenio život.

