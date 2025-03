Ako hoćete da viđate unuka... Munja iz Elite poslao preteću poruku roditeljima, besan je kao ris (VIDEO)

Više neće ni da čuje za DNK test!

Danijel Dujković Munjez u radio-emisiji "Amnezija" obratio se svojoj majci i žestoko joj zapretio, kako ne bi imao više problema sa Stefani Grujić.

- Moram da se obratim mami i mora da me posluša da ne može više da se oglašava za DNK test. Stefani je ušla i rekla je sve kako sam želeo da čujem i to sam priželjkivao. Nema potrebe više da se oglašavaš i razmisli pre nego što nešto kažeš. Ovde se sve meri 10 puta više, kad izađem videću o čemu se radi. Ja ovde mogu da imam 50 ljudi na leđima. Odlučio sam da neću DNK test, Stefani je ispala korektna. Dušice, reaguj i razgovaraj. Mene to više ne interesuje i to smo završili. Ako hoćete da viđate unuka morate drugačije da se postavite - govorio je Munja.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić