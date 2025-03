Besan kao ris: Munja žestoko isprozivao Kristinu, Jelena joj očitala žestoku lekciju! (VIDEO)

Neće više da je štede!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditeljka je pročitala pitanje koje je bilo za Jovanu Tomić Matoru.

- Čiji je beli duks i zašto nisi dala Dragani da obuče? - glasilo je pitanje.

- Od Stefani. Ne čuvam, ali imam dva duksa, majicu. Ja to svakako neću da nosim, a ne bih ni dala - rekla je Matora.

Naredno pitanje bilo je za Milosavu Pravilović.

- Hipotetički da Aleks i Terza uđu u vezu da li biste prihvatili Terzu za zeta? - glasilo je pitanje.

- Od toga nema ništa, ona se zeza. Kako ona odluči, ja podržavam - rekla je ona.

Naredno pitanje bilo je za Danijela Dujkovića Munjeza.

- Kako te nije sramota da vređaš Kristiu i gađaš je hranom? Sram te bilo da bes koji imaš jer je dobra sa Matorom iskaljuješ na taj način - glasilo je pitanje.

- Ne interesuje me da li će da joj deluje tableta. Ovde je zanimljivija priča nego ono što se dešava. Ona je rekla Terzi sda tabletu nije pogrutala. Mrvica kaže da se zaklela da se zezala. Ne mogu da merim, to sam želeo prošle godine, a sad sam siguran da to nije moglo da se desi - rekao je Munja.

- Ne zanima me posle gađanja hrane, ja to u životu nisam doživela - dodala je ona.

- Jako si mlada, izgleda da te niko dobro ne savetuje. On mje muškarac. Katastrofa je da se priča o tableti za dan posle. Katastrofa šta ona sebi dozvoljava - dodala je Jelena.

- Ja imam 20 godina - rekla je ona.

Autor: A. Nikolić