Misteriozno ZLATNO JAJE otkriveno na dnu mora kraj Aljaske - Naučnici kažu da nikad NISU VIDELI ništa slično (FOTO)

Nekima nalikuje na opasno jaje koje se lepi za lice u Tuđinu, drugima na čokoladnu poslasticu iz fabrike Vilija Vonke. Šta god da je u pitanju, naučnici su zbunjeni misterioznim zlatnim objektom sa rupom u sebi koji je otkriven na morskom dnu nedaleko od obala Aljaske.

Svetlucavi objekat je osetljiv na dodir, kao tkivo kože, navela je američka Nacionalna okeanska i atmosferska administracija (NOAA), a prenosi Dejli mejl.

Stručnjaci nisu sigurni o čemu je reč, ali smatraju da bi mogla da bude opna jajeta ili ostatak nekog morskog sunđera.

- Nešto je pokušalo da uđe unutra ili da izađe odavde – rekao je jedan od istraživača tokom prenosa otkrića.

„Zlatno jaje“ nađeno je na dubini od tri kilometra tokom ekspedicije NOAA, koja je prenošena uživo. NOAA je postavila fotografiju na platformu Iks (nekadašnji Tviter) i navela da je „zlatna sfera, verovatno ljuštura jajeta, pokrenula maštu mnogih koji su to posmatrali".

Naučnici misteriozni predmet nisu ostavili na morskom dnu, već su pomoću robotske ruke izvukli predmet iz vode. DNK analize trebalo bi da otkriju više o njemu.

- Predmet je veoma čudan. Za mojih 20 godina istraživanja morskog dna nisam video ništa slično. Uvek je uzbudljivo videti nove stvari i jedva čekam analize da saznam o čemu je reč. Postoji mnogo neotkrivenih vrsta u morskim dubinama i moglo bi da pripada nekoj od takvih vrsta – rekla je za Dejli Mejl Keri Hauel, profesorka ekologije morskih dubina na Univerzitetu u Plimutu.

