Šok otkriće u Argentini: Nađena lobanja koja ne nalikuje ljudskoj, morate da je vidite (FOTO)

Naučnici su zbunjeni nakon otkrića misteriozne deformisane lobanje u Argentini, koja je mnoge podsetila na “vanzemaljce”.

Pronađena je u San Fernandu, u provinciji Katamarka, a njena struktura se značajno razlikuje od ljudske, prenosi Daily Mail.

Davno izgubljeni narod?

Kao što se vidi na fotografiji, lobanja je izdužena i proširena u gornjem delu, kao da je mozak bio veći od ljudskog. Lokalni mediji su požurili da izveste o dokazu postojanja “davno izgubljenog naroda”.

Pojedinci su podsetili na zapanjujuću sličnost sa vanzemaljcima iz naučno-fantastičnog klasika “Mars napada” iz 1990-ih.

Građevinci imali sreće

Pre nego što su na teren izašli arheolozi, građevinski radnici su pronašli dve pogrebne urne sa ljudskim ostacima, a u jednoj je bila neobična lobanja. Oni su radili na postavljanju vodovodnih cevi.

