Oskarovac progovorio o ŠOK tvrdnjama da je Paf Dedi pokušao da ga ubije: Iznenada mu je pozlilo i proveo je 20 dana u komi (FOTO+VIDEO)

Nakon misteriozne hospitalizacije Džejmija Foksa, a potom i otkrića da je doživeo moždani udar, pojavile su se glasine da iza svega stoji Pi Didi. Nakon što je on priveden, sve se glasnije čulo da je upravo glumac bio taj koji je pozvao FBI i pokrenuo lavinu.

Od prošle godine svet poznatih potresa slučaj hip-hop mogula Šona Kombsa, poznatijeg pod umetničkim imenima Pi Didi i Paf Dedi, kojem se trenutno sudi za seks trafiking.

Međutim, spisak optužbi na njegov račun je mnogo širi: u međuvremenu je optužen za silovanja, seksualna zlostavljanja i uznemiravanja, nasilje, a među navodnim žrtvama ima i lica koja navode da su u to vreme bile maloletne.Uz zvanične prijave i tužbe ima i mnogo spekulacija, a jedna od najupornijih tokom 2024. bila je da je Pi Didi pokušao da ubije holivudskog glumca Džejmija Foksa, koji se sada konačno oglasio na tu temu.

Poznato je da je oskarovac 2023. iznenada završio u bolnici i da je bio na ivici smrti, a spekulisalo čak i da je bio klinički mrtav.

– Krišom sam pogledao telefon jer nisam znao šta se priča u svetu i nisam mogao da shvatim da sam imao moždani udar. Ja sam u j****o savršenoj formi – rekao je Foks pre nekoliko dana za Hollywood Reporter, u razgovoru koji je za okruglim stolom vodio sa Setom Mejersom, Sarom Silverman, Čelsi Hendler, Hasanom Minhadžom i Rojem Vudom Džuniorom.

– Video sam stvari poput "Pafi je pokušao da me ubije". Ne, Pafi nije pokušao da me ubije – rekao je glumac.Kako je priznao, više ga je uznemirila druga glasina: da je kloniran.

Džejmi Foks se ranije šalio na račun spekulacija da iza njegove hospitalizacije i moždanog udara stoji Šon Kombs, kada se osvrnuo na tračeve u svom stand-up specijalu "What Had Happened Was", koji je u decembru objavio Netflix. U tom trenutku se slučaj Pi Didija zahuktao i bio glavna tema u američkim medijima, a glumac se našalio da je on bio taj koji je kontaktirao s FBI-em.

Šta se zaista desilo Džejmiju Foksu 2023. godine?

Podsetimo, oskarovac Džejmi Foks, čije je pravo ime Erik Marlon Bišop, postepeno se vraća na posao nakon misteriozne zdravstvene krize koju je imao u aprilu 2023. godine i zbog koje 20 dana proveo u komi.Njegova ćerka Korin je tada obavestila javnost da je njen otac imao "medicinsku komplikaciju" i da se oporavlja zahvaljujući brzoj reakciji i pravilnoj nezi. Glumac je u decembru 2023. izjavio da je "video tunel, ali ne i svetlo" opisujući da je bio na rubu smrti, da nije mogao da hoda šest meseci ranije, ali nije otkrivao više detalja.

Glumac je 2024. tokom posete Feniksu pomenuo da je hospitalizovan nakon što je od svog "momka za advil" (ibuprofen) tražio nešto za "tešku glavobolju". Upravo je to podstaklo glasine da mu je Pi Didi poslao otrov, za šta sada znamo da je bilo neutemeljeno.

– Dvadeset dana me nije bilo – otkrio je i istakao da se ne seća ničega iz tog perioda.

U avgustu 2024. godine, glumac je na Instagramu napisao poruku koja je zbunila njegove pratioce i ponovo pomerila fokus na Šona Kombsa, koji je uhapšen nedugo potom.– Ubili su ovog tipa po imenu Isus... Šta misliš da će uraditi tebi? – napisao je i dodao haštagove "lažni prijatelji" i "lažna ljubav".

Autor: M.K.