NAJBOLESNIJA LJUBAVNA PRIČA U ISTORIJI: Doktor je preparirao Mariju i godinama SPAVAO SA NJOM!

Priča o Karlu Tanzleru i Eleni de Hojos je priča o opsesiji dovedenoj do nezamislive krajnosti. Ovo nije priča o uhođenju i ubistvu. Osoba koju su uhodili već je bila mrtva.

Dvadesetdvogodišnja Marija Elena Milagro de Hojos, zvana Elena, bila je bilesna, a njena porodica ju je odvela u bolnicu na testove. Ona tamo upoznaje Karla Tanzlera, zvanog grof Karl fon Kozel, radiološkog tehničara.

Eleni de Hojos je dijagnostikovana tuberkuloza, koja je u to vreme bila terminalna. Iako zapravo nije lekar, Tanzler je bio odlučan da spase devojku. Uz odobrenje njene porodice, isprobao je različite lekove. Mediji su prenosili da je njegova metoda lečenja uključivala brojne tretmane kao što su korišćenje elektrode, mislići da bi punjenje njenih elektrona kiseonika elektrodama moglo da je izleči.

Dok je očajnički pokušavao da spase Mariju, Tanzi ju je navodno obasuo poklonima i rekao da je voli. Međutim, ona je jasno stavila do znanja da nije zainteresovana.

Uprkos njegovim naporima da je izleči, Marija je umrla 25. oktobra 1931. Doktor je bio neutešan. Platio je sahranu i nagovorio rođake da svojim novcem naprave kriptu, ali je iz nekog čudnog razloga naručio samo jedan ključ - za sebe. Dve godine je svakodnevno posećivao svoju ljubav, ali 1933. godine, kada je otpušten iz bolnice, njegove posete su prestale.

