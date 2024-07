Tragična ljubavna priča čuvene glumice: Udala se za ljubav svog života sa 19 godina, a on je bio najbolji drug njene tetke!

Glumica Jelica Sretenović ne voli puno da priča o privatnon životu, a njena ljubavna priča sa Mišom Sretenovićem dugo prepričavala.

Sa samo 19 godina Jelica je pristala da se uda za ljubav svog života, a kako je nedavno ispričala, Sretenović je bio školski drug njene tetke zbog čega ga je znala od malih nogu.

- On je dolazio po tetku da idu u školu zajedno i praktično me je gledao kako rastem. Kada su oni imali 16 godina ja sam imala pet, odnosno, kada su pošli na fakultet, ja sam bila đak prvak. Iako smo se znali od ranije, naš susret posle svih tih godina je bio ljubav na prvi pogled. Zabavljali smo se godinu dana. Miša je bio ozbiljan čovek, radio je u Skupštini grada i, normalno, izlazio po restoranima. Kad ja poželim da idem u diskoteku i on je išao sa mnom. Izludujem se, izđuskam, a on sedi i čeka i ponekad se samo prekrsti. Miša je bio sjajan - ispričala je Jelica jednom prilikom.

Na trećoj godini fakulteta glumica saznaje da je u drugom stanju, a ćerkici su dali ime Ana.

- Ana se rodila u aprilu, a u maju je bio ispit iz glume sa treće godine. To je bio ozbiljan i obiman ispit. Izašla sam, naravno, da polažem i dobila devetku, onako iz porodilišta! Sve se može - ponosno je izjavila glumica, a jedanaest godina kasnije bračni par dobio je još jednu ćerku.

Ljubavna priča Jelice i Miše Sretenovića, nažalost, naglo je prekinuta kada je Miša preminuo je usled srčanih problema, a neutešna Jelica je u 45.godini ostala udovica.

Podsetimo, glumica je izjavila jednom prilikom da joj najdraža uloga, koju je odigrala uloga Ljubičice Mitrović u "Srećnim ljudima", a opisala je i kako joj je tokom snimanja Petar Kralj lupio šamar.

- U jednoj sceni mi je "drmnuo" opasnu šamarčinu i uopšte mu nije bilo neprijatno zbog toga. Ipak, hvala mu, jer mi je taj udarac pomogao da verno odigram sve što se od mene zahtevalo. Kad smo već kod batina, pamtim da sam u seriji "Priče iz radionice" morala da šamaram Batu Živojinovića. Bilo mi je nelagodno, pa mi je u jednom trenutku rekao: "Šta me maziš, udri" - ispričala je Sretenovićeva za "TV novosti".

Autor: N.B.