ONA IMA 103 GODINE, A NJEN DEČKO 48 - Jedna činjenica je sve ŠOKIRALA (FOTO)

Nova ljubavna priča okupirala je pažnju javnosti, a mi ne možemo odoleti da je ne podelimo i sa vama.

Do sada pisane ljubavne priče o parovima sa razlikom u godinama padaju u senku ove, na koju niko nije bio spreman.

Naime, advokat iz Estonije, koji se bori da ostane u Australiji, Mart Sozon pronašao je, kako kaže, ljubav u naručju svoje 103-godišnje drugarice gospođe Elfride Rit.

Mart ima 48 godina, što ga čini 55 godina mlađim od njegove drage, sa kojom je u ljubavnoj vezi od 2013. godine. Kako prepričavaju, živeli su zajedno, sve dok ih nije razdvojio starački dom u koji je Elfrida morala da se preseli.

No, taman kada treba da vam se "slegne" činjenica o njihovom generacijskom jazu, sledi sledeća informacija. Gospođa Elfrida, koja je takođe rođena u Estoniji, udovica je Martovog dede - bila je njegova druga žena - i proslaviće svoj 104. rođendan kasnije u februaru.

Par tvrdi da je njihova razlika od 55 godina irelevantna i da im treba "dozvoliti da nastave svoju ekskluzivnu posvećenu i dugoročnu romansu koliko god da je Elfridi ostalo da živi", kako navode, piše "Dailymail.co.uk".

- Ono što je započelo kao zdravo prijateljstvo koju sam imao sa udovicom mog pokojnog dede, polako se, ali sigurno, pretvorilo u veoma značajnu vezu punu ljubavi - rekao je Mart.

Advokat radi na tome da dobije stalni boravak u Australiji na osnovu toga što mu je gospođa Elfrida partner, ali je njegov zahtev za vizu odbijen. Nije mu zvanično rečeno zašto je taj zahtev za vizu odbijen, ali je verovao da Ministarstvo unutrašnjih poslova sumnja u legitimnost njegove ljubavi.

- Da, znam da imamo razliku u godinama i znam da je to problem za neke ljude. Ali generalno, razlika u godinama je problem u slučaju starije žene i mlađeg muškarca. To nikada nije problem u slučaju starijeg muškarca i mlade žene, ali ja nisam u mogućnosti da promenim taj stav - govori on.

Mart je svoj slučaj uputio Upravnom žalbenom sudu, kom je prisustvovao u sredu sa Elfridom i trojicom svedoka, ali se nije održalo zbog Elfridine uznemirenosti.

Upoznali su se 1996. kada je Mart došao da uči engleski. Elfrida je tada znala za njega kao za unuka pokojnog supruga. Pozvala ga je da ostane u nejnoj kući dok ne završi učenje. No, to nije bila ljubav na prvi pogled i ništa se nije "dogodilo preko noći", kako opisuju. Njihovo druženje je jačalo i imali su mnogo toga zajedničkog, osim bliskosti sa pokojnim supugom, Martovim dedom.

Mart je ponovo 2007. godine posetio Elfridu, koja mu je izuzetno nedostajala i kako govori, čeznuo je za njenim društvom. Tada je shvatio da je ona ono što mu nedostaje u životu.

Mart je od tada svako malo uzimao odmore i putovao do Elfride zaključno sa 2013. godinom. Tada su priznali osećanja jedno drugom.

- Elfrida je bila potpuno zaljubljena u mene i ja sam isto osećao prema njoj - opisuje Mart, a glavni pokazatelj bila su mu jela koja je ona neumorno pripremala za njega. To je ispraćeno fizičkoj bliskosti, pa su zagrljaji bili česti i dugi.

Zaljubljeni advokat smatra da je on njoj uneo radost u život, sreću i sigurnost. Bila je usamljena od smrti supruga 1987. godine, sa kojim je došla nakon rata u Australiju.

- Zaljubila sam se u njega i ovo je bilo nešto što sam morala da izrazim. Bila sam sama, želela sam partnera pored sebe, nekoga kome je stalo do mene i koji će biti tu da uživa sa mnom u dobrim vremenima i podrži me u teškim trenucima i znam da sam to našla u Martu - kaže ona.

Zajedno ih možete svuda zateći, jer dobijaju "napade anksioznosti" kada su previše razdvojeni.