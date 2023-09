DEO SUNCA SE ODLOMIO: Nastao veliki polarni vrtlog - Naučnici se pitaju 'Šta se dešava?' (VIDEO)

Deo Sunca napustio je površinu i počeo da kruži oko vrha naše zvezde kao da je u pitanju ogromni polarni vrtlog – a nije baš jasno zašto se to dogodilo. Ne želimo nikog da alarmiramo, ali sunce je slomljeno, napisao je portal Indy100.com.

Ovu opservaciju omogućio je moćni svemirski teleskop „Džejms Veb” i nije iznenađenje što je izazvala interesovanje naučnika širom sveta. Objavljen je snimak dešavanja zahvaljujući Solarnoj dinamičkoj opservatoriji američke agencije NASA.

"Kakav polarni vrtlog!"

Tamita Skov, fizičarka za svemirsko vreme koja redovno deli novosti na društvenim mrežama, bila je veoma uzbuđena zbog najnovijih dešavanja. Ona je napisala da se velika nit solarne plazme odvojila od sunčeve površine i da trenutno kruži oko severnog pola zvezde u vrtlogu. Na Suncu se polarni vrtlog odnosi na nabijene čestice i magnetne sile umesto na ledene vetrove i oblake kao na Zemlji.

„Kakav polarni vrtlog! Materijal sa severne protuberance upravo se odvojio od glavne niti i sada kruži u ogromnom polarnom vrtlogu oko severnog pola naše zvezde”, navela je ona na „X” (bivši Tviter).

„Implikacije za razumevanje atmosferske dinamike Sunca iznad 55 stepeni ovde ne mogu se preceniti!”, dodala je Skov.

Protuberance izgledaju kao plamenovi gasa u sunčevoj atmosferi vidljivi izvan oboda sunčevog diska. Sastoje se od vodonika i helijuma i na sunčevom disku izgledaju kao tamni oblici (najčešće filament) na sjajnijoj površini zvezde.

„Formira se jednom u svakom solarnom ciklusu”

Iako postoji izvesna konfuzija oko uzroka ovog fenomena, to bi moglo da bude povezano sa preokretom sunčevog magnetnog polja, kao i sa činjenicom da se dešava nešto očekivano kad Sunce dosegne geografsku širinu od 55 stepeni u svakom 11-godišnjem solarnom ciklusu.

Talk about Polar Vortex! Material from a northern prominence just broke away from the main filament & is now circulating in a massive polar vortex around the north pole of our Star. Implications for understanding the Sun's atmospheric dynamics above 55° here cannot be overstated! pic.twitter.com/1SKhunaXvP