Razlika skoro 15 stepeni! Polarni front podelio Srbiju na dva dela: Na severu zemlje da se smrzneš, na jugu i dalje LETNJE TEMPERATURE

Polarni front koji je jutros stigao u Srbiju podelio je našu zemlju na dva dela. I dok je u jednom, južnom, i dalje leto, drugi deo, sever zemlje, je da se smrzneš!

Poređenja radi, prema merenjima RHMZ-a u 11 i 15 časova, u pojedinim gradovima jutarnja temperatura, koja je bila niska, nije ni mrdnula, ili je čak jutarnja viša nego ona popodnevna, dok su u drugoj polovini zemlje temperature skoro duplo više!

U odnosu na merenja u 11 časova, temperatura je drastično opala u Banatskim Karlovcima, Valjevu, Beogradu za čak 5 stepeni, ali je hladnije i u Subotici, Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi, Loznici i Sremskoj Mitrovici.

U ovim gradovima temperatura je skočila

Međutim, u nekim delovima zemlje temperatura se i drastično povećala, i to u Kragujevcu, Požegi, Kraljevu, Ćupriji, koja je ujedno i najtopliji grad u Srbiji sa 27 stepeni. Toplo je i u Kruševcu, Velikom Gradištu, Vranju, Zaječaru, Leskovcu.

Veoma interesantan primer temperaturne inverzije možemo videti i na primeru dve planine u Srbiji.

Dok je na Kopaoniku trenutno samo 10 stepeni, na Zlatiboru je temperatura čak i skočila i dosegla je 20. podeok.

Danas na "udaru" severna polovina Srbije

Narednih dana očekuju nas temperature koje će najviše dosezati od 10 do 15 stpeni. Očekuje se da loše vreme već sutra stigne u ostale predele Srbije.

Danas i za vreme vikenda ciklon iznad Srbije dodatno će ojačati, ali i vetar i kiša. Na "udaru" će pogotovo biti severna polovina zemlje, kao što se može videti iz priloženih merenja.

- Usled takve meteorološke situacije u pojedinim delovima zemlje kiša će padati bez prestanka tri dana i pašće preko 50 mm kiše - napisao je Ristić.

On dodaje i da bi do utorka trebalo da padne od 30 mm na jugu do 70 mm kiše na severu zemlje, to jest u Vojvodini. U Beogradu se očekuje oko 50 mm kiše.

Kako meteorolog najavljuje, smirivanje vremena trebalo bi da krene od utorka uz porast dnevnih temperatura.

RHMZ upozorava na drastičan pad temperature

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) u svojoj današnjoj meteorološkoj najavi upozorava na naoblačenje s kišom i lokalnim plјuskovima sa grmlјavinom, koje će od ovog jutra zahvatiti Bačku, Srem, zapadnu i jugozapadnu Srbiju, a pre podne i sredinom dana će se brzo premeštati dalјe na istok.

"Posle podne se očekuju i sunčani periodi, naročito u centralnoj i južnoj Srbiji, ali će se zadržati nestabilno uz pojavu lokalnih plјuskova sa grmlјavinom. Vetar će biti umeren i jak, u prvom delu dana u većem delu zemlјe (osim na severozapadu) južnih smerova, a zatim će biti u skretanju na zapadni i severozapadni pravac i ostaće pojačan", navodi se na sajtu RHMZ.

U ovim delovima zemlje maksimalna temperatura ujutru?!

Što se tiče temperatura, u severozapadnom delu Srbije maksimalna temperatura se očekuje ujutro, od 15 do 20 stepeni Celzijusa, a tokom dana će biti u kontinuiranom padu.

U ostalim krajevima najviše vrednosti od 22 do 27 stepeni, a pad temperature uslediće uveče i tokom noći, kada će ponovo početi da pada kiša u svim krajevima.

Autor: Snežana Milovanov