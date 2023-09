RETKO OTKRIĆE U TURSKOJ! Iskopani ostaci stari 3.700 godina, svi se pitaju kako je moguće da se ovo očuvalo

Tokom iskopavanja naselja iz bronzanog doba, naučnici su pronašli ostatke mozga i kože dve osobe, koje su stradale u požaru pre 3.700 godina.

Iskopavanja na lokalitetu Tavšanli Hojuku u zapadnoj Turskoj donela su bizarno otkriće. Dobro očuvani ostaci mozga i kože pronađeni su na arheološkom nalazištu iz bronzanog doba.

Arheolozi se ne sreću tako često sa ostacima mekog tkiva, jer se retko očuvaju. Naravno, to sve zavisi od uslova sredine u kojima su pokopani ljudski ostaci i načina iskopavanja, prenosi portal Sve o arheologiji.

Istraživanja su sprovedena na humci u Tavšanli Hojuku, a koji se naziva „Srcem zapadne Anadolije“. Na snimcima iz vazduha se vidi da humka ima oblik srca.

Praistorijska humka se prostire na površini od 45 hektara.

Prema rečima stručnjaka, otkriće je bilo vredno pažnje jer je to bio prvi put da su ostaci kože pronađeni tokom arheoloških iskopavanja u Turskoj. Naime, ostaci mozga na nalazištima su pronađeni par puta.

Retko otkriće u Turskoj

Ostaci dvojice muškaraca su delom bili karbonizovani, što je i pomoglo u očuvanju mekog tkiva. Jedan je bio mladi muškarac, starosti između 15 i 18 godina, a drugi je bio sredovečni muškarac starosti 40-45 godina. Arheolozi veruju da ostaci pripadaju muškarcima koji nisu uspeli da pobegnu nakon što su njhovi domovi stradali u požaru tokom napada pre 3700 godina.

Rezultate svojih istraživanja predstavili su na međunarodnoj konferenciji arheologa koje je organizovali Evropsko udruženje arheologa u Belfastu.

Profesor Erkan Fidan, vođa istraživanja, je na konferenciji rekao da se na humci nalazilo najstarije naselje na ovom području i da je reč o prestonici ove oblasti iz bronzanog doba. Takođe, on smatra da je došlo do napada velikih razmera na grad oko 1.700 godina pre nove ere kada je izgoreo do temelja.

Upravo je taj požar, odnosno izloženost visokoj toploti, dovela do toga da se ostaci mozga i mekog tkiva sačuvaju.

Iako postoje primeri pronađenih ostataka mozga prilikom arheoloških istraživanja u Anadoliji, prisustvo karbonizovane ljudske kože se smatra „prvim i jedinim primerom pronađenim u arheološkim iskopavanjima u Turskoj“. To je ono što ovaj nalaz čini izuzetno značajnim.

Buduća istraživanja biće fokusirana na to da arheolozi saznaju zašto je došlo do napada i ko ga je sproveo.

