VELIKO OTKRIĆE ARHEOLOGA: U Egiptu pronađene grobnice iz ptolemejskog i rimskog doba

Arheolozi su tokom iskopavanja u Asuanu, na jugu Egipta, otkrili dobro očuvane grobnice iz ptolemejskog i rimskog perioda, saopštilo je Ministarstvo turizma i antikviteta te zemlje.

"Zajednička egipatsko-italijanska arheološka misija… otkrila je brojne grobnice uklesane u stene iz grčkog i rimskog doba. One sadrže hijeroglifske natpise koji su u dobrom stanju. Grobnice su otkrivene blizu mauzoleja Aga Kana na zapadnoj obali Asuana", navelo je Ministarstvo, prenose RIA Novosti.

Jedna od pronađenih grobnica nalazi se više od dva metra pod zemljom i do nje se dolazi kamenim stepeništem koje se sastoji od devet stepenika.

"Unutar grobnice pronađen je sarkofag napravljen od krečnjaka, visok oko dva metra, koji se nalazio na stenovitoj platformi uklesanoj direktno u planine. Ima poklopac u obliku čoveka sa živopisnim ljudskim crtama lica", navodi se u saopštenju.

