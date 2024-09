NEVEROVATNO OTKRIĆE U EKVADORU: Arheolozi pronašli gigantske urne za sahranjivanje (FOTO)

Zaštitna arheološka iskopavanja hacijende u Ekvadoru donela su izuzetno otkriće. Radnici su slučajno otkopali humku ispod koje su se nalazile gigantske urne iz perioda pre dolaska Španaca.

Ubrzo nakon otkrića obavešteni su stručnjaci iz Nacionalnog instituta za kulturno nasleđe (INPC) kako bi istražili lokalitet i saznali o kojoj kulturi je reč, prenosi Sve o arheologiji.

U urnama velikih dimenzija pronađene su ljudske kosti zajedno sa keramičkim predmetima.

Koja kultura je sahranjivala pokojnike u gigantskim urnama?

Arheolozi iz INPC su objasnili da je groblje specifično po dimnjačkim keramičkim urnama, velikih dimenzija. U ovim urnama nalazili su se posmrtni ostaci ljudi iz kulture Milagro.

Kultura Milagro, poznata i kao Milagro-Kuevedo, trajala je otprilike od 900. do 1534. godine. Ljudi iz Milagro kulture zauzimali su veliko područje između zapadnog podnožja Andskih planina i ekvadorske obale. Zajedno sa kulturama Atacames, Jama II i Manteno-Huancavilca, Milagro je bila jedna od poslednjih kultura koje su živele u regionu pre španskog osvajanja i kolonizacije.

Kada su Španci stigli, oni su ljude iz Milagro kulture nazvali Čonos. Kolonijalni dokumenti beleže da je ova kultura trgovala sa ljudima koji žive na obali u južnom planinskom regionu, posebno sa kulturom Kanarija. Njihov privilegovan geografski položaj omogućio im je da trguju robom kao što su list koke, spondilus školjke, pamuk, opsidijan, zlato, bakar i bronzani predmeti.

https://t.co/UILERj6SG1 presents: Ancient Indigenous Funerary Urns Unearthed in Ecuador [Images]

See https://t.co/sxfFniUmMm for more pic.twitter.com/B5zjwY4RbF