DREVNE TAJNE - Četiri misterije na koje arheolozi ne mogu da daju odgovore

Brojni arheološki artefakti i otkrića su ostali misterija za arheologe, koji uprkos svim pokušajima, ne mogu da reše drevne tajne.

Kamene kugle sa Kostarike

Kamene kugle sa Kostarike poznate su čitavom svetu i dugo vremena su predmet raznih pseudoteorija. Kamene kugle su raštrkane širom delte Dikisa u južnoj Kostariki. One potiču iz 600. godine. Izrađene su od stene koja potiče od rastopljene magme. Neki veruju da su korišćene u astronomske svrhe, a drugi da su služile da ukažu na značajna mesta.

Nakon dolaska Šapanaca, one prestaju da se proizvode i koriste. Kamene kugle nisu uvek velike,mogu biti i po nekoliko centimetara do 2 metra u prečniku.

Istina je da niko ne zna njihovu namenu, a možda neće nikada otkriti, piše portal Sve o arheologiji.

Torinski pokrov

Torinski pokrov je veliki komad lanenog platna na kome se, možda, uočava lik Isusa Hrista. Veruje se da je korišćen za umotavanje tela Isusa Hrista. Na tkanini se uočava bleda slika, za koju pojedini veruju da je lice samog Isusa iz Nazareta, zajedno sa trnovom krunom i mrljama za koje ljudi veruju da su krv.

Čuveni Torinski pokrov čuva se od 1578. godine u kraljevskoj kapeli katedrale San Đovani Batista u Torinu, Italija.

Kao i kod drugih navodnih relikvija Isusa Hrista, autentičnost pokrova je bila osporavana. Ipak, pape su godinama verovale u njenu autentičnost. Pokrov se danas retko izlaže, ali je podvrgnuta naučnom ispitivanju u nameri da se precizno utvrdi kada je izrađen.

Pre 50 godina urađene su C14 analize od strane tri tima naučnika. Svako od njih je radio posebno. „Rezultati radiokarbonskog merenje u Arizoni, Oksfordu i Cirihu daju kalibrisani raspon kalendarske starosti sa najmanje 95 procenata pouzdanosti za platno Torinskog pokrova, koje se datuje u rasponu od 1260-1390. godine nove ere“, zaključili su u radu objavljenom u časopisu Nature. U to vreme se spominje u istorijskim zapisima, odnosno 1354. godine.

Adolf Hitler je bio opčinjen ovim pokrovom i nameravao je da ga ukrade za obrede crne magije.

Analiza DNK 2015. godine je pokazala poreklo biljaka koje su korišćene u izradi pokrova. Rezultati su pokazali da je Torinski pokrov izrađen u Indiji i da je prešao dug put do Torina.

Krv na pokrivu je bila ljudska, AB tip.

Rimski dodekaedar

Pronađeno je više od 120 dodekaedara širom Rimskog carstva. Prvi je pronađen krajem 18. veka i od tada su prava enigma. Oni se datuju u 2-3. vek. Uglavnom su oko 3-10 cm prečniku, a nekada se i razlikuju po obliku. Brojne teorije postoje oko njihove namene, a jedna je da su služili kao merni instrument. Većina ih je pronađena u grobovima, pa je moguće da su imali neku religijsku funkciju.

Ono što se može pretpostaviti jeste da su bili cenjeni, budući da ih je jako malo pronađeno širom Evrope.

O rimskim dodeakaedrima ne postoji nijedan jedini zapis. Takođe, s obzirom da se javljaju u oblastima gde su bili Kelti, istraživači veruju da su možda dodekaedri njihov izum, pa se često nazivaju galo-rimskim dodekaedrima.

Nanostrukture iz Rusije

Pre 30 godina, pronađeni su artefakti u oblik namotaja blizu Uralskih planina. Nakon detaljnog pregleda, utvrđeno je da su napravljeni od bakra. Istraživači su mislili da su oni ostaci probnih raketa na obližnjoj svemirskoj stanici, ali je Moskovski institut rekao da su previše stari da bi bili krhotine sa rakete. Otkriveni su tokom geoloških istraživanja, priliko vađenja zlata u planinama Urala i navodno je njihova starost procenjena na 300.000 godina.

