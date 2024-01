ZAPANUJUĆE OTKRIĆE U DANSKOJ - Arheolozi pronašli predmet star gotovo 2.000 godina sa JEDINSTVENIM natpisom (FOTO)

Arheolozi u Danskoj otkrili su mali bodež s runskim simbolima koji je star gotovo dve hiljade godina, saopštio je muzej, opisujući ga kao značajno otkriće u razumevanju ljudske istorije tog regiona.

Natpis je "jedinstven" i datira od oko 150. godine, saopštio je u ponedeljak muzej Odense.

Runsko pismo

Rune iz ovog razdoblja dosad su otkrivene samo jednom, 1865. u Vimosenu, zapadno od danskog grada Odensea.

"Rune na nožu ispisane su najstarijom poznatom runskom abecedom i stoga je novo otkriće vrlo važan deo razumevanja i tumačenja najstarije upotrebe pisma u Danskoj i nordijskoj regiji", naveo je muzej u saopštenju.

Engraving on 2,000-year-old knife thought to be oldest runes in Denmark https://t.co/3UKBPRfqxt