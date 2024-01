Supergrupa The Smile objavila novi album 'Wall Of Eyes', a za koncert 14. juna u Hangaru već rasprodato pola kapaciteta!

The Smile, supergrupa koju čine Thom Yorke i Jonny Greenwood iz Radioheada i Tom Skinner iz Sons of Kemet upravo su objavili novi album “Wall Of Eyes” i to par meseci pre njihovog prvog koncerta u Beogradu, koji će biti održan 14. juna u Hangaru.

Fanovi će imati dovoljno vremena da uživaju u novim pesmama, a na koncertu ih po prvi put čuju i uživo. Sudeći po zainteresovanosti publike i da je pet meseci pre koncerta rasprodato već više od pola kapaciteta, Hangar će biti popunjen do poslednjeg mesta.

Čim su se pojavili 2021. godine, bilo je jasno da The Smile nisu samo sporedni projekat Radioheada. Njihov album prvenac "A Light For Attracting Attention", bio je jedan od najiščekivanijih izdanja 2022. godine. Album i nastupi uživo dočekani su s oduševljenjem muzičkih medija kao što su The Guardian, Pitchfork, The Observer, The Needle Drop, Rolling Stone, New York Magazine, Uncut, MOJO, ali i starih i novostečenih fanova. Thom Yorke, Jonny Greenwood i Tom Skinner ili kako su ih kritičari nazvali “Radiohead u power trio formatu” dobijaju samo pozitivne kritike, pa je poznati muzički portal NME izneo ocenu:

"Ne čini se preterano reći da su The Smile trenutno jedan od najboljih i najinovativnijih rock bendova na planeti."

Upravo objavljeni drugi studijski album "Wall Of Eyes" (XL Recordings / Dallas Records / Lampshade Media) vodi ih dalje u progresivnom pravcu. Snimljen u Oxfordu i Abbey Road studijima uključuje i promenu producenta; od Nigela Godricha do Sama Petts-Daviesa (koji je s Yorkeom radio na njegovom prvom filmskom soundtracku za “Suspiria” iz 2018. godine), ali zadržava inventivne aranžmanske veštine Hugha Brunta koji diriguje London Contemporary Orchestra. U odnosu na prvi album, "Wall of Eyes" dodaje psihodeliju, nemački ritam 70-ih i gudače London Contemporary Orchestra. To je više uviđavan, rastegnuti album, ali održava visok standard trojca The Smile.



Raspored bendovske turneje novom albumu je omogućio da se organski puno više razvije od prethodnog. Nekoliko pesama namenjenih studijskom izdanju "Wall of Eyes" premijerno je izvedeno uživo i uklopljeno u set liste tokom poslednjih nekoliko godina. ‘Bending Hectic’, najduža, osmominutna pesma na albumu s kojom su debitovali na Montreux Jazz Festivalu 2022. prvobitno nije bila planirana za objavu no pod uticajem mnogobrojnih fanova i kritičara postala je fenomen, te se 2023. ipak pojavila kao samostalno izdanje. To je bio i prvi uvid u nove materijale fantastičnog trojca.

Pesma ‘Friend Of A Friend’ svetsku premijeru je imala na njihovom zagrebačkom koncertu 2022. kojim su te godine započeli evropsku turneju. U uvodnim rečima Thom Yorke je izjavio da je pesma napisana toga dana i da govori o njegovom vremenu u Italiji tokom pandemijskog karantina, gledanju videa i slušanju ljudi kako na balkonima pevaju jedni drugima. The Smile su objavili i novi video za pesmu ‘Friend Of a Friend‘, čiju režiju potpisuje Paul Thomas Anderson. Premijera videa, snimljenog na 35mm kameri, je bila prošle nedelje u odabranim nezavisnim bioskopima širom sveta.

Ostale pesme, poput ‘Under Our Pillows’ - izgrađene oko prodornog gitarskog motiva Greenwooda - bile su dostupne putem snimaka fanova na YouTubeu. Mračna, nostalgična ‘Teleharmonic’, pojačana flautom, već se pojavila pod drugačijim imenom u ranijem životu u seriji "Peaky Blinders". Različiti umetnici danas biraju različite puteve u predstavljanju svog rada, od objavljivanja nečujnih novih pesama odjednom do dugih, postupnih otkrivanja na društvenim mrežama. Činjenica da postoje live omiljene pesme koje još nisu stigle do snimljenih verzija, čini da The Smile deluje manje kao sporedni, a sve više kao tekući projekat koji u realnom vremenu razvija značajan opus.

The Smile sada deluje kao živi, dišući organizam, dinamičan i stvaran kao dnevni posao Yorkea i Greenwooda, upotpunjen izvrsnim bubnjarom i multiinstrumentalistom Skinnerom, koji dodaje još kompleksnije ritmove često zamršenim muzičkim konstrukcijama Radiohead dvojca. Čini se da su Yorke i Greenwood u The Smile postavi oslobođeni očekivanja, administracije i glavobolja koje moraju proći kada se pokreće matični bend. Glavna privlačnost: trojica muzičara, ponekad podržani saksofonistom Robertom Stillmanom, mogu se kretati spretnije i stvarati savremene klasik/funk hibridne jammove koliko žele.

Pesma ‘You Know Me!’ zatvara set s nečim što zvuči kao nežna ljubavna pesma okrenuta naglavačke, Yorkeov falsetto razmišlja o onima koji misle da ga poznaju, ali ne poznaju ga. S druge strane, suptilna, razvijajuća ‘I Quit’ udružuje gitaru, klavir i udaraljke kako bi stvorila arpeggio - Doppler efekat koji zrači elektronikom. Zaključnom, kontemplativnom ‘You Know Me!’, Yorkeovi stihovi sugerišu da nikad ne možemo stvarno znati drugu osobu; svi smo neprepoznatljivi jedni drugima. Idealan zvuk klavira i njegov šaputavi vokal grade napetost dok tuš gudača dovodi album do kraja.

U sklopu evropskog dela turneje, The Smile će održati koncert 14. juna u Hangaru, Luka Beograd. Ulaznice se još uvek mogu kupiti preko platforme efinity.rs po ceni od 4.900 dinara za parter i 5.400 za tribine.

MEDIJI O ALBUMU “WALL OF EYES”

NME – “It does not feel like a stretch to suggest that The Smile are one of the finest and most inventive rock bands on the planet right now.”

Rolling Stone – “The Smile continue to be a uniquely brilliant proposition.”

RAVNO DO DNA - “Uživancija je pratiti putanju The Smilea koji se u kratkom roku otarasio epiteta ‘side project’ i prometnuo u atipičnu supergrupu koja jaše naizgled beskonačni val kreativnosti. Više nema nikakve dileme, The Smile je jedan od najuzbudljivijih bendova današnjice.”

VEČERNJI LIST - “Nije to nikakvo prenemaganje, nego niz odličnih novih pjesama odsviranih beskompromisno i s visokim estetskim kriterijima na pameti, te delikatnim emocijama i zanimljivim tekstovima koje samo ova dvojica, skupa sa Skinnerom, mogu prodati u tolikim količinama. “