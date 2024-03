ISPLIVALI NOVI DETALJI O BAHATOM BRAČNOM PARU IZ BANJE: Sumnjiče se i za NASILJE! Žena naručila PREBIJANJE PEVAČICE, a muž je lično tukao?

Bračni par iz Vrnjačke Banje, Ivan i Tijana Topalović, osumnjičeni su da su na društvenim mrežama objavili lažni snimak otmice deteta, kao i pretnje predsedniku Republike Srbije, međutim, ovo nisu jedini slučajevi zbog kojih su došlu u žižu javnosti. Kako nam kažu izvori iz Vrnjačke Banje, supružnici su u tom kraju poznati "kao problematični".

Naši izvori otkrivaju da Ivan Topalović ima dosije u policiji, u kom se nalaze razna krivična dela - pokušaj ubistva, nasilničko ponašanje, nanošenje teških i lakih povreda, krijumčarenje, prinuda, ilegalno oružje.

Prema rečima našeg sagovornika, Topalovići su svojevremeno bili akteri slučaj "pretučene ljubavnice" o kom je brujala cela Banja. Kako se pre dve godine pričalo, supružnici su čak dva puta napali pevačicu Marinu Radosavljević Maki, koja je bila učesnica takmičenja "Zvezde Granda". Naime, u februaru 2022. godine pevačica je dobila batine ispred kluba u Vrnjačkoj Banji, a o tome su tada izveštavali svi mediji.

- Pričalo se da je upravo Tijana naručila prebijanje Marine. Navodno, ona je angažovala dvojicu muškaraca da joj naprave sačekušu, a motiv je, kako se šuškalo, bila ljubomora, jer je sumnjala da je muž vara sa njom - kaže izvor Kurira.

"Zvezda Granda" je tada zadobila stravične povrede, a jedan napadač ju je poprskao suzavcem, dok je drugi oborio na pod.

- Udarali su je pendrekom - kaže izvor i dodaje da je šest meseci kasnije pevačica ponovo napadnuta, ali ovoga puta ju je, kako se sumnja, tukao lično Ivan.

- Bila sam u klubu u VIP loži, kada je kako su mi rekli doleteo Ivan i počeo da me pesniči. Oko njega su bili i njegovi prijatelji i niko nije ništa preduzeo. Od prvog udarca sam pala u nesvest, ali on je nastavio da me udara - ispričala je u avgustu 2022. godine Radosavljevića za medije i dodala:

- Polomljen mi je prst, jako me boli grudni koš i celo telo, lice mi je unakaženo i imam rusku kragnu. Dobila sam i potres mozga.

Kako saznajemo, ovi slučajevi nasilja nisu dobili epilog pred nadležnim institucijama, jer je pevačica odustala od krivičnog gonjenja.

- Iako je isprva prijavila slučajeve policiji, dobijala je indirektne pretnje, pa je u strahu odustala od svega - kaže sagovornik.

Na meti bračnog para, kako se pričalo u Vrnjačkoj Banji, našla se još jedna žena. Prema rečima izvora, radi se Olji Remetić kojoj je u martu 2023. godine zapaljen džip u garaži porodične kuće. Ona je tada za Kurir ispričala da "već neko vreme trpi nasilje sa jednog profila na Instagranu".

- Sestra i ja smo žrtve neviđenog govora mržnje. To se ogleda u omalovažavanju, pretnjama, uvredama i iznošenju neistina, ali ne znam šta je krajnji cilj - rekla je tada Olja.

Podsetimo, policija je podnela krivičnu prijavu protiv bračnog para iz Vrnjačke Banje, Ivana i Tijane Topalović, zbog sumnje da su na društvenim mrežama pretili predsedniku Republike Srbije, ali i policajcima, te objavili lažni snimak otmice deteta od strane ljudi iz Centra za socijalni rad.

"Ja bih ovo streljala!" Pretnje zbog kojih su supružnici dobili krivične prijave su zastrašujuće. - Ja bih ovo streljala! Pogledajte policajku kako upotrebljava silu za majku. Vučiću gorećeš u paklu - napisala je, kako se sumnja, Tijana ispod objavljenog lažnog video snimka iz Litvanije.

- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova identifikovali su I.T. iz Vrnjačke Banje i njegovu suprugu T.T., zaposlenu u ovoj lokalnoj samoupravi, kao osumnjičene da su njen profil iskoristili za objavu snimka, za koji navode da je u pitanju otimanje deteta od majke mimo njegove volje i to od strane srpske policije, kao i za pretnje predsedniku Republike Aleksandru Vučiću i pripadnicima policije - piše u saopštenju MUP:

- Povodom navedenog snimka Ministarstvo ističe da je preuzet sa stranih profila na društvenim mrežama i da je u pitanju još jedan u nizu napada i pretnji predsedniku Republike i pokušaj zloupotrebe i rušenja ugleda MUP. Inicijalni snimak je nastao prošle godine i prikazuje postupak oduzimanja dece u Litvaniji.

Tijana i Ivav Topalović juče su poslali mejl na redakciju Kurira u kom su naveli "da su im lažima nalepljene etikete, kao i da su predstavljeni kao državni neprijatelji".

- Neko je plasirao laži i time naneo štetu ne samo meni i mom suprugu već celoj porodici, prijateljima i sugrađanima koji se osećaju uznemireno zbog gnusnih laži napisanih protiv nas. Naime, ja sam hrišćanka pravoslavne vere, nisam ni u jednoj objavi pretila predsedniku države kako to navodite, niti policiji, niti sam navedenima kvarila ugled, već sam kao majka dvoje dece, obaveštena o slučaju majke Ane Mihaljice, koja moli da joj se vrate deca. Odlučila sam i osetila potrebu da se solidarišem kako sa njom tako i sa građanima koji joj javno pružaju podršku i budem deo svih tih ljudi koji reaguju na vapaj jedne majke u borbi za svojom decom bez koje je ostala ničim izazvana i bez ikakvog razloga. Snimak je izvučen iz konteksta, a njemu su predhodili drugi snimci na društvenim mrežama, te istim napominjem koja namera niti pomisao nije bila da ugrozim bilo koga, niti imam tu moć, a ni želju da bilo kome pretim, već da na neki način kako sam već navela pružim podršku ženi koja je majka isto kao i ja i čiju patnju za decom u potpunosti razumem i saosećam se sa njom, ne bi li institucije naše zemlje reagovale i pomogle ne samo njoj već i drugim majkama kojima pojedinci ili grupe ljudi oduzimaju decu takoreći iz naručja - piše u mejlu, u kom se dodaje:

- Takođe, sporni snimak nije lažni, već se radi o snimku koji već neko vreme kruži društvenim mrežama. U daljem, pozivate se na naše biografije u koje očigledno niste imali uvid niti ste se sa njima upoznali, već ste nam lažima zalepili etikete za dela u kojima nismo učestvovali, za dela za koja nikada nismo osuđivani i dosije mog supruga i mene je u potpunosti čist. Povezujete nas sa ljudima i novcem sa kojima nemamo nikakve veze, ali isto tako niste naveli da su roditelji mog supruga, kao i moji roditelji i naši preci unazad mnogo godina bili preduzetnici, da izgradju objekata radimo u skladu sa Zakonom, uredno plaćamo poreze i sve druge obaveze koje se tiču same izgradnje i da nam niko nije dao niti poklonio novac za sve što ste naveli.

U mejlu piše i da Ivan Tošalović nema društvene mreže, a da Tijana nije ljubomorna osoba sklona osveti.

- Smatram da lično nemam na koga da budem ljubomorna niti razloga da se bilo kome svetim, obzirom na činjenicu da sam poreklnom iz Vrnjačke Banje odakle potiče i moja dedovina, da sam tu živela i da tu i živim i poštovana sam od strane svojih sugrađana - navodi se u pomkenutom mejlu.

Ona leži na parama, on u vezi sa Šarićevom grupom Bračni par Topalović svoje pratioce na Instagramu redovno obaveštava o svom bahatom stilu života. - Oni glume nekakav džet-set. Tijana se snima za volanom kabrioleta, uz prigodne pesme u pozadini, koje govore o kriminalu i tom stilu života. Na njenim slikama su u prvom planu brendirane stvari, "vrišteće" marke, a jednom je objavila sliku kako u bodiju i žizmama preko kolena leži na parama, uz komentar "100.000 evra". Takođe, supružnici su objavljivali slike sa brojnih putovanja, a među njihovim destinacijama našli su se Rim, Pariz, Istanbul, Dubai - kaže nam izvor i dodaje da se Topalovići predstavljaju kao investitori više zgrada u Banji, ali da je poreklo njihovog novca sumnjivo, s obzirom na to da se Ivan dovodi u vezu sa grupom Darka Šarića. Naime, sumnja se da je on kum jednog od osumnjičenih pripadnika Šarićeve grupe, te da kroz gradnju "peru pare".

Autor: