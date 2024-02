ZAŠTO SU FUDBALERI UBILI MMA BORCA? Mladići za kojima policija TRAGA i žrtva imaju ZAJEDNIČKU ISTORIJU, a sumnja se da je OVO MOTIV

Fudbaleri Marko Daničić i Vasilije Gačarević, osumnjičeni za ubistvo MMA borca i srpskog reprezentativca, Stefana Savića, poznati su kao problematični momci.

Poznanici Daničića, Gačarevića i Savića, rekli su za medije da su se ova trojica mladića poznavala.

- Sumnjamo da su motiv ubistva neraščišćeni računi - kaže jedan od poznanika.

Da su se žrtva i ubice poznavali od ranije potvrdio je za medije i deka ubijenog Stefana.

On je ispričao da su osumnjičeni za ubistvo njegovog unuka pre 2 godine maltretirali Stefanovog druga.

- Stefan je potrčao da ga izvuče iz vode, oni mu nisu dali i onda se potukao sa njima i jednom je povredio vilicu.

Deda MMA borca ispričao je i šta se desilo te kobne noći.

- Njega su navukli, bila je neka devojka sa drugom, oni su izašli iz kluba, a pre toga su ga unutra provocirali. Neko je javio toj ekipi koja ga je čekala ispred i onda je nastalo to što je nastalo. On nikada nije bio problematičan, jedini incident koji je imao je kada je branio tog druga pre dve godina - kaže Radoš.

Prema navodima medija, Kačarević i Daničić su poznati kao problematični mladići.

- Daničić je bio fudbaler sve do srednje škole. U jednom trenutku je prestao da igra fudbal i postao je problematičan. Stalno je pravio probleme. Nekoliko puta su ga zbog toga tukli - kaže naš sagovornik.

Raspisana potraga

Podsetimo, pripadnici MUP-a u Beogradu identifikovali su dvojicu osumnjičenih za ubistvo Stefana Savića, Marka Daničića (23) i Vasilija Gačarevića (23).

Za njih dvojicom su policajci raspisali potrage i policija poziva građane da se, ukoliko imaju informacije o kretanju i boravištu osumnjičenih, jave Policijskoj upravi za grad Beograd, na brojeve telefona: 011/279 74 77, 066/889 42 07, 066/878 23 05, kao i na 192 ili najbližoj policijskoj stanici.

Kamere snimile napad

Nadzorne kamere su snimile trenutak napada, a kako se vidi na snimku, dvojica napadača monstruozno ubijaju žrtvu.

Oglasio se i trener nastradalog Savića

Trener ubijenog mladića ispričao je i novinarima kako je Stefan M. koji je pokušao da spasi Savića, zadobio teške telesne povrede.

- Video je da ga ubadaju. On je istrčao iz kola da mu pomogne. Napadači su se vratili i počeli da ga ubadaju. On je sada dobro, mi ćemo uraditi sve što možemo da mu pomognemo, sve ćemo učiniti da pomognemo jer je on junak - istakao je trener ubijenog Stefana.

On je dodao i da su ostali bez deteta i da sada žele da pomognu junaku koji je pokušao pomogne njemu.

Podsetimo, u noći između subote i nedelje 00.50 časova policija je na Terazijama zaustavila sumnjiv auto "fijat 500", koji je vozio M. V. (22), a na mestu suvozača je bio Stefan M. (32) koji je obilno krvario i imao ubodne rane na nozi i grudima.

Kolima Hitne pomoći S. M. odvezen je na Urgentni centar.

U isto vreme, na uglu Dobračine i Dunavske zatečen je Stefan Savić, uboden nožem u predelu grudi. I on je odvezen na UC.

Proglašena je akcija VIHOR 3 na području Starog Grada.

Stefanu Saviću je nešto pre dva sata konstatovana smrt.

