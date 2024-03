PINK.RS SAZNAJE! Advokat Palibrk brani prvooptuženog za ubistvo MMA borca: Tužilaštvo mi do sada nije omogućilo uvid u dokazne spise

Poznati advokat Dragan Palibrk imenovan je za branioca Vasilija Gačevića prvooptuženog za ubistvo MMA borca Stefana Savića, saznaje Pink.rs.

U izjavi za naš portal, Palibrk je kazao da ne želi da se oglašava za medije dok ne bude imao uvid u dokazne spise.

- Do sada nisam imao uvid u dokazne spise ovog predmeta. Tužilaštvo mi to do sada nije omogućilo - kazao je Palibrk.

Podsećamo, ubistvo Stefana Savića dogodilo se u noći između 24. i 25. februara.